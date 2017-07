Analyse von Umfragen AfD-Wähler waren von Anfang an radikaler als andere

Die Wähler der AfD haben seit der Gründungsphase der Partei im Frühjahr 2013 in nahezu allen Themen schärfere Positionen vertreten als alle anderen Wähler. Das zeigt nach Informationen des SPIEGEL eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Dafür werteten die Wissenschaftler Umfragen unter anderem von infratest dimap und ARD Deutschlandtrend ab Oktober 2013 aus. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Schon in dieser frühen Phase, als die AfD sich noch als Professorenpartei präsentierte, die allenfalls eine differenzierte Islamkritik übte, hätten ihre Anhänger mehrheitlich die jeweils extremsten politischen Positionen im Wählerspektrum eingenommen, schreiben die IW-Forscher.

Das gelte für Streitfragen wie die Aufnahme von Flüchtlingen, zu der sich schon Ende 2013 gut 70 Prozent der AfD-Wähler ablehnend äußerten. Ende 2014 stieg dieser Wert auf 83 Prozent - ebenfalls deutlich mehr als in allen anderen politischen Lagern. Aber auch bei harmloseren Themen wie Volksabstimmungen verzeichnen die Umfragewerte im AfD-Milieu viel stärkere Ausschläge als anderswo. Während etwa die Anhänger von Union und SPD zu 34 beziehungsweise 36 Prozent für Volksabstimmungen seien, zeigten AfD-Wähler 88 Prozent Zustimmung.

Randpositionen nehmen die AfD-Anhänger demnach auf fast allen Gebieten ein: Sie haben ein überdurchschnittlich großes Verständnis für Pegida-Demonstranten, eine übergroße Sorge vor der Rückkehr der Finanzkrise und sind überdurchschnittlich kritisch gegenüber türkischen Mitbürgern.

Fast 80 Prozent der AfD-Unterstützer gaben zudem im Frühjahr 2016 an, dass es in Deutschland eher ungerecht zugehe - dieser Wert liegt sogar noch über dem der Anhänger linker Parteien. Auch die negative Haltung gegenüber einer weiteren Vertiefung der Europäischen Union war in Kreisen der Rechtspopulisten nach den IW-Erkenntnissen deutlich stärker ausgeprägt als bei allen anderen Parteien.

Am deutlichsten zeigt sich in den Umfragewerten aber die Ablehnung der Regierungspolitik durch die AfD-Anhänger, die alle Werte anderer Partei-Anhänger übersteigt: Im Oktober 2016 zeigten sich 96 Prozent von ihnen unzufrieden mit der Politik der Bundesregierung, im April 2017 stieg der Wert auf 98 Prozent. Die Werte stellen sogar Linken-Wähler (74 Prozent) in den Schatten.