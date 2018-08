Medienbericht AfD will gegen eigene Unterstützer klagen

Die Alternative für Deutschland (AfD) will offenbar aus Angst vor Strafen wegen illegaler Parteienfinanzierung gegen eine Unterstützerorganisation klagen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Der "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten" hatte auf Bundes- und Landesebene mit Kampagnen für die AfD geworben. Die Parteiwerbung mit Slogans wie "Franz Josef Strauß würde AfD wählen" hat mehrere Millionen Euro gekostet.

Der Verein wird aus undurchsichtigen Quellen unterstützt und soll unter anderem Verbindungen zu Alice Weidel und Alexander Gauland pflegen: Beide traten bereits mit dem Vereinsvorsitzenden David Bendels auf.

Die Partei hatte bereits zuvor versucht, auf Distanz zu den Unterstützern zu gehen. So untersagte es der Bundesvorstand der Organisation mittels einer Unterlassungsaufforderung, Logo und Corporate Design der AfD auf ihren Plakaten zu verwenden. Der SPIEGEL hatte über den Fall berichtet.

Enge Verflechtungen zwischen Partei und Verein

Dem aktuellen Bericht der "SZ" zufolge soll der Verein nicht auf die Abmahnung reagiert haben, deshalb soll es nun zu einer Unterlassungsklage kommen. "Wir haben im Bundesvorstand abgestimmt, dass wir jetzt klagen, die Klageschrift ist in Vorbereitung und kommt", zitiert die Zeitung den AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen.

Eine weitere Bekanntschaft lässt jedoch an der Ernsthaftigkeit der Klageabsicht zweifeln: Meuthen und der Chef der Werbeagentur des Vereins, Alexander Segert, sind privat befreundet. Laut "SZ"-Informationen hat Meuthen diese Widrigkeiten in einer E-Mail erläutert. "Wir müssen hier glaubhaft sein", schreibt er laut der "SZ" an die Rechtsanwälte und seine Partei-Kollegen, andernfalls "wird man uns unterstellen, wir wollten das tatsächlich gar nicht durchsetzen."

Video: Befragung zum Unterstützerverein 2016

Im September 2016 wurde die AfD-Spitze um Jörg Meuthen und seine damalige Co-Vorsitzende Frauke Petry bereits in der Bundespressekonferenz zur dubiosen Wahlkampfhilfe eines Unterstützervereins befragt. Sehen Sie hier die Antwort.