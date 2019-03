Dienstaufsichtsbeschwerde AfD will gegen Verfassungsschutzchef vorgehen

Die AfD will nach ihrem juristischen Erfolg gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz nun auch gegen dessen Präsidenten Thomas Haldenwang vorgehen. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde sei fertig und werde umgehend beim Bundesinnenministerium, Haldenwangs Dienstherrn, eingereicht. Das kündigte der AfD-Abgeordnete Roland Hartwig an. "Wir erwarten Disziplinarmaßnahmen." Außerdem prüfe die Partei Schadenersatzansprüche gegen Haldenwang.

Das Verwaltungsgericht Köln hatte Ende Februar einem Eilantrag der AfD stattgegeben. Die Partei war dagegen vorgegangen, dass Haldenwang öffentlich erklärt hatte, dass der Inlandsgeheimdienst die AfD zum Prüffall erklärt habe. Wie die AfD vertrat auch das Gericht die Auffassung, die Bezeichnung "Prüffall" habe in der Öffentlichkeit eine negative Wirkung. Dieser Eingriff in die Rechte der AfD sei "rechtswidrig und auch unverhältnismäßig".

Für die Dienstaufsichtsbeschwerde habe man erst das Kölner Urteil abgewartet, sagte Hartwig, der die AfD-Arbeitsgruppe Verfassungsschutz leitet. Nun sei gerichtlich festgestellt, dass Haldenwangs Verhalten rechtswidrig gewesen sei. "Wenn jemand als Leiter eines solch wichtigen Amtes die größte Oppositionspartei in Deutschland derart massiv beschädigt, und er musste es wissen (...), dann ist es das Mindeste, dass hier Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden und dieses Verhalten entsprechend geahndet wird."

