Abflug aus Kabul Abgeschobener Afghane auf dem Weg zurück nach Deutschland

Der zu Unrecht aus Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) abgeschobene Asylbewerber Nasibullah S. aus Afghanistan ist auf dem Rückweg nach Deutschland. Der 20-Jährige flog am Mittwoch von Kabul in die pakistanische Hauptstadt Islamabad und soll am Freitag nach Deutschland kommen, wie der Deutschen Presse-Agentur in Kabul bestätigt wurde. Zuerst hatte der NDR über den Rückflug berichtet.

Nasibullah S. soll zu der Gruppe der 69 Menschen gehört haben, die am 3. Juli nach Kabul geflogen worden waren. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte nach der Sammelabschiebung gewitzelt, "ausgerechnet" an seinem 69. Geburtstag seien 69 Afghanen abgeschoben worden. Seine Äußerungen fassten viele als zynisch auf. Am Tag danach wurde bekannt, dass einer der Abgeschobenen nach seiner Ankunft in Kabul Suizid begangen hatte.

Im Fall von Nasibullah S. hatte der NDR bereits berichtet, der Mann habe im Dezember 2015 Asyl beantragt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) habe den Antrag im Februar 2017 abgelehnt. Dagegen klagte der Afghane. Das Verfahren sei zum Zeitpunkt der Abschiebung noch nicht abgeschlossen gewesen.

"Wegen des laufenden Asylklageverfahrens hätte keine Abschiebung erfolgen dürfen", zitierte der Sender einen Sprecher des Verwaltungsgerichts Greifswald. In der Woche nach der Abschiebung hätte der Flüchtling vor Gericht angehört werden sollen.

Der Fall wurde erst zwei Wochen nach der Abschiebung bekannt. Das Bamf räumte daraufhin "Verfahrensfehler" ein. Nach Angaben von Seehofer hatte die Behörde die Identität des Mannes falsch zugeordnet. Nach dpa-Informationen sorgte das Auswärtige Amt nach der Abschiebung zunächst dafür, dass der Mann nahe Kabul sicher untergebracht wurde.