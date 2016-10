Nach Albakr-Suizid Innenminister de Maizière nimmt Sachsen in Schutz

Zwei gescheiterte Zugriffe auf den Terrorverdächtigen Jaber Albakr, dann sein Selbstmord in der Justizvollzugsanstalt Leipzig: Sachsens Regierung musste sich nach einer Reihe von Fehlern in Justiz und Polizei viel Kritik gefallen lassen.

Nun hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) das Bundesland gegen pauschale Kritik in Schutz genommen. Die Behauptung, in Sachsen seien Demokratie und Rechtsstaat gefährdet, sei falsch, sagte der CDU-Politiker de Maizière der "Mitteldeutschen Zeitung".

Politiker der Opposition in Bund und Land hatten davor gewarnt. Mehrfach wurde der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) zum Rücktritt aufgefordert. Gemkow hatte dies aber mehrfach ausgeschlossen, Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) stellte sich vor seinen Minister.

De Maizière sagte, er halte "Pauschalkritik an Sachsen für unangemessen". So wüssten die Verantwortlichen dort selbst am besten, dass viel Arbeit vor ihnen liege - etwa mit Blick auf den Albakr-Selbstmord in der Obhut der sächsischen Justiz.

Ein sehr wichtiges Zeichen sei dabei die jetzt erfolgte Einsetzung einer hochrangigen unabhängigen Kommission, die die Vorfälle untersuchen werde. "Sachsen hat die Kraft, Probleme aufzuarbeiten", sagte de Maizière. "Es braucht keine Ratschläge von außen."