Nach Vorstoß auf Parteitag Dobrindt bezeichnet SPD-Chef Schulz als "Europaradikalen"

Aus den eigenen Reihen gab es Applaus, doch besonders bei der CSU kam die Parteitagsrede von SPD-Chef Martin Schulz gar nicht gut an: Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte den Vorstoß von Schulz, die EU bis 2025 in Vereinigte Staaten von Europa umwandeln zu wollen. Dobrindt fürchtet: Die Idee könnte die Gemeinschaft spalten.

Man müsse jemanden, der die Auflösung der Nationalstaaten in den kommenden sieben Jahren wolle "und der alle, die sich diesem Diktat nicht beugen wollen, aus der EU rausschmeißen will, wohl als einen Europaradikalen bezeichnen", sagte Dobrindt. "Schulz spaltet damit Europa." Europa funktioniere aber "nur als Teamprojekt und nicht als Feldzug gegen Andersdenkende".

Schulz hatte auf dem Parteitag vorgeschlagen, dass jene EU-Mitglieder, die der vom ihm geforderten föderalen Verfassung nicht zustimmen, die EU verlassen müssten. Die Sozialdemokraten hatten sich schon 1925 für die Idee der Vereinigten Staaten von Europa nach dem Vorbild der USA ausgesprochen.

Schulz warb in seiner Rede auch für den Antrag des SPD-Vorstands, in "ergebnisoffene Gespräche" mit der Union zu gehen und lehnte Forderungen vor allem der Jusos und Parteilinken ab, sich auf ein Nein zu einer GroKo festzulegen. "Auf den Inhalt kommt es an und nicht auf die Form", sagte Schulz.

Schulz bewarb sich außerdem erneut um den Parteivorsitz - am frühen Abend werden die Delegierten darüber abstimmen. Er wolle auch wieder kandidieren, weil es in ihm brenne. Er wolle gerade in dieser schwierigen Situation mehr Leute zur SPD bringen.