Konservatismus-Debatte Dobrindt legt sich mit CDU-Spitzenpolitikern an

Er hat ein neues Lieblingsprojekt: Nachdem CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Anfang Januar in einem "Welt"-Gastbeitrag eine "konservative Revolution" in Deutschland gefordert hat, legt er nun in derselben Zeitung nach. "Was wir derzeit erleben, ist eine konservative Revolution der Bürger", schreibt Dobrindt, "gewachsen in der Mitte unserer Gemeinschaft, mit einer Besinnung auf Tradition und Werte." Dies umzusetzen, "verstehe ich als Aufgabe von CDU und CSU".

Neu an Dobrindts Beitrag ist allerdings, dass er diesmal auch Teile der Union für ihre - aus seiner Sicht falsche - Positionierung kritisiert. "Die schon in gebückter Haltung, halb entschuldigend geführte vermeintliche Richtungsdebatte zwischen konservativ und christlich führt dabei in die Irre", schreibt der CSU-Politiker. "Das Konservative und das Christliche sind keine Gegensätze, sondern bilden eine unauflösbare Einheit, denn das Christliche ist für das Konservative geradezu konstitutiv."

Damit legt sich der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag mit führenden CDU-Politikern an, die kürzlich Zweifel an der von Dobrindt geforderten konservativen Ausrichtung der Unionsparteien geäußert hatten.

In erster Linie dürfte sich dabei der stellvertretende Parteichef und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, angesprochen fühlen. Dieser hatte vor dem CDU-Bundesparteitag Anfang dieser Woche klargemacht, dass für ihn das christliche Menschenbild über allem stehe. "Darin finden sich die konservativen, christlich-sozialen und liberalen Kräfte wieder", sagte Laschet.

Aber auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, ebenfalls CDU-Vize, dürfte sich von Dobrindts Äußerungen indirekt kritisiert fühlen. Bouffier hatte vor dem CDU-Parteitag gesagt, als "einzig verbliebene Volkspartei" fänden die Christdemokraten ihre "Wähler in der sogenannten Mitte, aber auch rechts und links davon".

Auf dem CDU-Parteitag hatte wiederum die neue Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer vor einem Rechtsruck gewarnt. Diejenigen, die versuchten, die Christdemokraten nur in eine Richtung zu drängen, hätten alles andere im Sinn, "aber keine starke Volkspartei CDU", sagte Kramp-Karrenbauer.

Dobrindt, der momentan wegen seiner Rolle als bisheriger Bundesverkehrsminister in der Diesel-Thematik heftig unter Beschuss steht, hatte zuletzt offen CDU-Chefin Angela Merkel widersprochen. Einen Tag nachdem die geschäftsführende Kanzlerin das Prozedere der Essener Tafel infrage gestellt hatte, wo Ausländer momentan keine Berechtigungsscheine mehr erhalten, verteidigte der CSU-Politiker dieses Vorgehen ausdrücklich.