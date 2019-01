Nach Warnung von Gauland AfD schwächt Forderung nach deutschem EU-Austritt ab

Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat seine Partei davor gewarnt, in ihrem Europawahl-Programm einen konkreten Zeitpunkt für einen möglichen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union festzulegen.

"Ich glaube, es ist nicht klug, in so einer Situation mit einer Maximalforderung in die Wahl hineinzugehen", sagte er auf einem Europa-Parteitag im sächsischen Riesa mit Blick auf mögliche Verwerfungen rund um den Brexit.

Laut Gauland könnte es Wähler in Deutschland beeinflussen, sollte der Austritt Großbritanniens kurzfristige Turbulenzen und vorübergehende wirtschaftliche Nachteile für Großbritannien nach sich ziehen. Er sagte: "Wir müssen immer in Rechnung stellen, dass die Folgen vielleicht unberechenbar werden."

Die AfD-Programmkommission hatte einen Leitantrag erarbeitet, der den Austritt Deutschlands aus der EU vorsieht - sollten sich grundlegende Reformen nicht innerhalb einer Legislaturperiode verwirklichen lassen.

Die AfD schwächte nach Gaulands Warnung die Forderung ab: Statt einen "Dexit" bereits ab 2024 voranzutreiben, beschloss der Parteitag eine weichere Formulierung. Ein Austritt sei notwendig, sollte die EU nicht "in angemessener Zeit" nach den Vorstellungen der AfD reformiert werden, heißt es in dem Beschluss.

EU sei "krank an Kopf und Gliedern"

Gauland sagte, die Chancen für einen Rückbau der EU zu einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft stünden derzeit gut. Dies brauche aber mehr Zeit, "das geht nicht in einer Legislaturperiode".

Die EU sei "krank an Kopf und Gliedern" und müsse von Grund auf reformiert werden, sagte Gauland weiter. "Wird sie nicht reformiert, sind ihre Tage gezählt."

Die rund 500 Delegierten wollten im Laufe des Tages ein Programm für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai beschließen. Am Freitag und Samstag hatten sie Kandidaten gewählt, die in ihren Bewerbungsreden scharfe Kritik an der EU geübt hatten. Einige von ihnen sprachen sich für den sogenannten Dexit aus.

Auch Jörg Meuthen, Co-Parteichef und Spitzenkandidat für die Europawahl, hatte für den Verzicht auf die Frist geworben.

Die Europawahlversammlung der AfD soll noch bis Montag andauern. Die Rechtspopulisten haben sich vorgenommen, eine Liste mit 40 Kandidaten aufzustellen. Bislang wurden 20 Kandidaten gewählt.