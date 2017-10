Alice Weidel AfD will ab 2021 mitregieren

Die AfD strebt für die kommende Bundestagswahl offenbar eine Regierungsbeteiligung an. "In dieser Legislaturperiode sind wir Opposition", sagte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel der "Bild am Sonntag". "Mittelfristig ist es unser Ziel, zu gestalten, und dafür wollen wir in die Regierung. Ab 2021 wollen wir so weit sein." Vor der Bundestagswahl hatten Union, SPD, FDP, Grüne und die Linke betont, dass sie nicht mit der AfD koalieren wollen.

Um 2021 in die Regierung zu kommen, müsse die AfD-Fraktion "ein Formel-1-Wagen werden, mit dem wir jedes Rennen gegen die anderen bestehen können", so Weidel. "Mein politisches Vorbild ist Margaret Thatcher", sagte die 38-Jährige. Thatcher war von 1979 bis 1990 Premierministerin von Großbritannien. Die liberale Wirtschaftspolitik der "eisernen Lady" spaltet bis heute die britische Gesellschaft.

"Mir imponiert ihre Biografie, das Schwimmen gegen den Strom, auch wenn es unangenehm wird", so Weidel. "Thatcher hat Großbritannien übernommen, als das Land wirtschaftlich am Boden lag, und hat es wieder auf die Spur gebracht. Großbritannien profitiert davon bis heute."

82 Prozent der AfD-Wahler sind Männer

Weidel sieht es nach eigenen Angaben auch als ihre Aufgabe an, die Partei für Frauen attraktiver zu machen. Derzeit sind nur 18 Prozent der AfD-Wähler Frauen. Das sei ihr zu wenig, sagte Weidel. "Wir haben noch keine ausreichenden Antworten, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbetrifft. Ich bin für gebührenfreie Kitas und Kindergärten, weil das Familien direkt hilft. Da müssen wir ran", so die Politikerin.

Laut einer aktuellen Umfrage liegt die AfD derzeit bei 12 Prozent. Das zeigt der Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstitut Emnid, der für die "Bild am Sonntag" erhoben wird. Bei der Bundestagswahl bekam die AfD 12,6 Prozent der Stimmen.

Nach zwei Wochen schwieriger Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition sinken CDU/CSU in der Wählergunst auf ihren Jahres-Tiefstand. Demnach verliert die Union einen Zähler und kommt auf 31 Prozent. Die SPD kann davon leicht profitieren, sie steigt um einen Punkt auf 22 Prozent.

Die FDP erreicht erneut elf Prozent. Auch die Grünen und die Linke bleiben mit zehn und neun Prozent gegenüber der Vorwoche unverändert. Auf die sonstigen Parteien entfallen fünf Prozent.