Sechs Monate vor der Wahl AfD-Spitze kann sich nicht auf Kandidaten einigen

Die Aufstellung der AfD für die Bundestagswahl entscheidet sich erst auf dem Parteitag im April in Köln. Ein Versuch, das Spitzenteam mittels einer Mitgliederbefragung schon vorher zu ermitteln, ist gescheitert. Bis zum Ablauf der Anmeldungsfrist Sonntag Mitternacht seien keine "beschlussgemäßen Bewerbungen" eingegangen, teilte AfD-Sprecher Christian Lüth mit.

Damit entfalle auch die geplante Umfrage unter den AfD-Mitgliedern, welchem Team sie den Vorzug geben wollten. Bis Sonntag sollten sich Teams mit mindestens zwei Mitgliedern als Wahlkampfspitze bewerben.

Keine Einigung zwischen Petry und Gauland

Parteivize Alexander Gauland hatte am Sonntagabend mitgeteilt, Gespräche zwischen ihm und der Bundesvorsitzenden Frauke Petry über dieses Thema hätten keine Einigung ergeben. Da er in keinem Fall gegen Petry antreten wolle, werde er bei der Umfrage zum "Spitzenteam" außen vor bleiben, sagte Gauland.

Petry wird nachgesagt, als alleinige oder zumindest herausragende Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf ziehen zu wollen. Ihre Gegner fürchten jedoch einen Machtzuwachs der Parteichefin auf ihre Kosten.

Im AfD-internen Machtkampf waren Gegner von Petry vor einer Woche vorgeprescht und hatten den Brandenburger Gauland neben Petry als Mitglieder des Spitzenteams nominiert.

Petry hatte umgehend erklärt, sie habe noch nicht mitgeteilt, ob sie überhaupt für eine Spitzenkandidatur oder für ein Spitzenteam zur Verfügung stehe. Der Parteikonvent hatte zuvor entschieden, dass sich an der Umfrage nur Teams und keine Einzelpersonen beteiligen dürfen.

In der jüngsten Kontroverse um Aussagen des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke hatte sich Petry klar von Höcke distanziert. Sie steht in Teilen der Partei in der Kritik, weil sie den Ausschlussantrag im Bundesvorstand unterstützt hat. Gauland hatte dem Rechtsaußen aus Thüringen dagegen Rückendeckung gegeben.