Wegen Tweet zur Amokfahrt CSU-Generalsekretär verlangt Storch-Rücktritt

"In einem Parlament in Deutschland nichts verloren": CSU-Generalsekretär Blume attackiert Beatrix von Storch. Die AfD-Politikerin solle wegen ihrer Kommentare zur Amokfahrt in Münster ihr Mandat abgeben.