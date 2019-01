Einer der bekanntesten Politiker der AfD kehrt der Partei den Rücken: Rechtsaußen André Poggenburg, früherer AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzender von Sachsen-Anhalt, hat seinen Austritt "mit sofortiger Wirkung" erklärt.

Er fühle sich zwar der AfD "und vielen ihrer Mitglieder auch weiterhin irgendwie verbunden", schreibt Poggenburg in einer Mail an den Leiter der Bundesgeschäftsstelle der Partei, Hans-Holger Malcomeß, die dem SPIEGEL vorliegt. "Leider hat die Entwicklung innerhalb der AFD in den letzten Wochen und Monaten aber gezeigt, dass diese nicht wirklich meine politische Heimat ist.

Einst gehörte Poggenburg mit dem Thüringer AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke zu den bekanntesten Figuren am rechten Rand der Partei, die sich im "Flügel" organisierten. Seit sich die AfD aber um ein gemäßigteres Image bemüht, war Poggenburg zunehmend umstritten.

Für AfD-Ämter gesperrt

Der Bundesvorstand der AfD hatte Poggenburg jüngst für zwei Jahre für alle Ämter gesperrt. Er war bei Parteifreunden zuvor mit markigen Sprüchen auf Twitter angeeckt. An Silvester hatte er getwittert: "Den Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein gesundes, friedliches und patriotisches 2019!"

Nach mehreren hetzerischen Reden war Poggenburg im März 2018 auf internen Druck als Partei- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt zurückgetreten. Später hatte er Meinungsverschiedenheiten mit anderen führenden Mitgliedern des rechtsnationalen Flügels in der AfD.

Poggenburg möchte eine eigene Partei gründen

Wie der SPIEGEL berichtete, will Poggenburg nun eine neue Partei zu gründen. Geplant sei eine "mitteldeutsche Bewegung" mit Zweigen in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.