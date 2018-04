Historische Entscheidung SPD wählt Andrea Nahles zur Parteichefin

Andrea Nahles ist zur Vorsitzenden der SPD gewählt worden. Sie bekam 66,35 Prozent der gültigen Stimmen. Ihre einzige Herausforderin war die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange kam auf 27, 6 Prozent. In der 155-jährigen Parteigeschichte der SPD ist mit Nahles erstmals eine Frau zur Vorsitzenden gewählt worden.

Insgesamt hatten 631 Delegierte abgestimmt. Auf Nahles entfielen 414 Stimmen, Lange 172. Sieben Stimmzettel waren ungültig. Die neue Parteivorsitzende startet damit geschwächt in ihr Amt. Es war damit gerechnet worden, dass die Fraktionsvorsitzende auf rund 75 Prozent der Stimmen kommen würde.

In ihrer kämpferischen und emotionalen Rede vor den Delegierten hatte Nahles am Sonntagmittag einen Aufbruch versprochen: "Man kann eine Partei in der Regierung erneuern, diesen Beweis will ich ab morgen antreten", sagte die 47-Jährige vor den Delegierten. Nahles forderte die Genossen auf, mit ihr zusammenzuarbeiten. "Eine allein kann es nicht schaffen", sagte sie. "Wir packen das, das ist mein Versprechen."

Doch damit konnte sie ihre Skeptiker offenbar nicht überzeugen. In den vergangenen Monaten hatte Nahles mit ihrem Einsatz für die GroKo viele in der Partei gegen sich aufgebracht. Das Ergebnis nun spiegelt den Mitgliederentscheid über die Regierungsbeteiligung mit der Union wider: Damals hatten zwei Drittel der Stimmberechtigten für die GroKo, ein Drittel dagegen gestimmt.

Nahles war schon früher auf Parteitagen abgestraft worden. 2009 wurde sie mit gerade mal 69,6 Prozent zur Generalsekretärin gewählt, vier Jahre später bestätigten sie sogar nur 67,2 Prozent der Delegierten im Amt.

