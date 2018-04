Große Koalition Nahles schwört SPD auf "schwarze Null" ein

SPD-Chefin Andrea Nahles warnt ihre Partei davor, aus Profilierungsgründen das haushaltspolitische Prinzip der "schwarzen Null" infrage zu stellen. "In guten Zeiten keine neuen Schulden zu machen, ist ein Gebot der Vernunft", sagte sie dem SPIEGEL. "Es ist unnötig, an dieser Stelle einen Konflikt aufzumachen. Wir legen einen soliden Haushalt vor und investieren massiv - so geht gute Finanzpolitik."

Nahles stellt sich damit klar an die Seite von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), der zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt hatte, den Sparkurs seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) fortzuführen.

In Teilen der SPD sorgt Scholz' Politik für Unmut, das Festhalten an Schäubles Prinzip steht für die Kritiker im Widerspruch zum Versprechen der SPD-Spitze, in der neuen Großen Koalition anders aufzutreten als in der letzten. Auf dem zurückliegenden Parteitag in Wiesbaden hatten sich mehrere Sozialdemokraten für ein Abrücken von der "schwarzen Null" starkgemacht. In der Bundestagsfraktion hatte zuletzt eine Gruppe von zwölf jüngeren Abgeordneten einen Schwenk in der Haushaltspolitik gefordert.

Trotz großer interner Kritik unterstützt Nahles in ihrem ersten ausführlichen Interview seit der Wahl auch die härtere Gangart gegenüber Russland, die Außenminister Heiko Maas (SPD) eingeschlagen hat.

Es stehe außer Frage, dass gerade Deutschland Russland ein guter Nachbar sein wolle. "Aber die derzeitige russische Regierung unter Wladimir Putin hat in den letzten Jahren eine Politik gemacht, zu der wir auch klar Stellung beziehen müssen", so Nahles. "Wir suchen die Nähe und das Gespräch, aber wir erwarten auch, dass Russland seine Rolle im Uno-Sicherheitsrat konstruktiv wahrnimmt."

In der SPD ist Maas' Kurs umstritten. Mehrere Ministerpräsidenten und Mitglieder der Bundestagsfraktion hatten den Außenminister für seine Rhetorik gegenüber Moskau kritisiert. Maas schlug gleich zu Beginn seiner Amtszeit auffallend neue Töne an, warf Moskau unter anderem ein "zunehmend feindseliges" Verhalten vor. Auch von einem Sanktionsabbau hält Maas zum aktuellen Zeitpunkt nichts. Dennoch will sich der Außenminister in der Syrien-Krise auch um einen Dialog mit Moskau bemühen.