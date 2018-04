Neue SPD-Chefin Andrea Nahles Das alles und noch viel mehr

Andrea Nahles ist enttäuscht. Das ist klar, ihr Gesicht lässt keine Zweifel. Nahles hat kein Pokerface. Als das Ergebnis verkündet wird, kann sie nicht so tun, als sei sie glücklich darüber. Wie auch: 66,35 Prozent, es ist ein schwaches Ergebnis für die neue Vorsitzende der SPD.

Natürlich beginnt unmittelbar nach der Bekanntgabe das Schönreden durch ihre Vertrauten: Es sei ein "ehrliches Ergebnis", Nahles sei auf Parteitagen noch nie mit überragenden Anteilen gewählt worden. Das stimmt, doch diesmal ging es um den Parteivorsitz. Die 47-Jährige ist jetzt die mächtigste Frau der SPD, die erste Vorsitzende in der 155-jährigen Parteigeschichte. Und in dieses Amt sollte sie eigentlich mit Rückenwind, mit breiter Unterstützung starten. Eigentlich.

Nun gab es in Wiesbaden eine Gegenkandidatin, Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg. Doch die Herausforderin hatte eigentlich einen schwachen Auftritt. In einer knappen Rede blieb sie konkrete Antworten darauf schuldig, was die SPD unter ihrer Führung eigentlich anders machen würde. Umso mehr zeigt das Ergebnis, wie verunsichert die SPD ist. Wie sehr das historisch schlechteste Ergebnis bei der Bundestagswahl und der Zickzackkurs hin zur GroKo die Partei belasten. Und wie massiv für all dies auch Andrea Nahles verantwortlich gemacht wird.

"Lange hat keine Lösungen angeboten"

Lange trat am Sonntagmittag als erste Kandidatin auf die Bühne. Sie beklagte die fehlende Glaubwürdigkeit der SPD, entschuldigte sich bei allen, die wegen der Agenda-Politik unter Armut leiden und erinnerte an Willy Brandt. Inhaltlich wurde sie aber in keinem Punkt konkret, nach nur 16 von möglichen 30 Minuten verließ sie die Bühne.

Im Video: Andrea Nahles Rede auf SPD-Parteitag

Video CLEMENS BILAN/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

"Simone Lange hat viel über die Probleme der SPD gesprochen, aber keine Lösungen angeboten", sagt Wiebke Esdar, Bundestagsabgeordnete aus Bielefeld. Die GroKo-Gegnerin hat wie Juso-Chef Kevin Kühnert für Nahles gestimmt. "Ich traue ihr zu, dass sie die Partei aus der Krise führen kann." Das schwache Ergebnis erkläre sie sich weniger mit Nahles' Auftritt am Sonntag als mit der generellen Unzufriedenheit von Teilen der Basis mit der SPD-Spitze.

Attacke auf Rechtspopulisten

Nahles legte in Wiesbaden einen emotionalen, lautstarken Auftritt hin, verzichtete aber auf schrille Sprüche. Ihr Antrieb, als Parteichefin zu kandidieren, sei "exakt derselbe wie vor 30 Jahren, als ich einen SPD-Ortsverein gegründet habe - mit demokratischen Mitteln die Welt ein bisschen besser zu machen".

Sie attackierte die Rechtspopulisten, die überall in Europa zulegten. "Diese Kräfte sind nicht das Volk, sie sind ein Angriff auf das Volk", sagte Nahles und warnte, es sei "eine echte Gefahr, ihre Argumente nachzuplappern". Ein deutlicher Wink Richtung Koalitionspartner CSU.

Und wie geht es jetzt weiter? Der Parteitag zeigt, dass die SPD sehr genau darauf achten wird, wie die Spitzengenossen sich in der GroKo verhalten. Vor allem die Rolle von Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz beäugen viele Sozialdemokraten kritisch.

"Nahles ist extrem gut vorbereitet"

Nahles muss nun ein schwieriger Spagat gelingen: Sie soll einerseits die Partei in der GroKo profilieren und andererseits die Mehrheit für die Regierungsprojekte in der Fraktion organisieren. "Andrea Nahles ist auf dieses Amt extrem gut vorbereitet, wahrscheinlich so gut wie niemand vor ihr", sagt Harald Christ, Schatzmeister des SPD-Wirtschaftsforums. "Ich kenne sie seit 30 Jahren, die Kritik an ihrem öffentlichen Auftreten ist unfair und wird ihr nicht gerecht."

Im Video: Christian Teeves mit seiner Einschätzung über den Parteitag

Video AP; SPIEGEL ONLINE

Nahles habe sich enorm entwickelt, das schwache Ergebnis von rund 66 Prozent sei ein "Auftrag für die Zukunft", sagt Christ. Das heißt: Nahles müsse ihre Kritiker überzeugen und für sich gewinnen. Christ will sie dabei unterstützen. Er hat bislang kein offizielles Amt in der SPD-Führung, gilt aber als enger Berater von Nahles in wirtschaftlichen wie auch strategischen Fragen.

Auch Simone Lange will weiter einen Beitrag leisten, sagt sie. Die Wahl einer Vorsitzenden sei einer von vielen Schritten zur Erneuerung, es müssten weitere folgen. Langes Kritiker sind skeptisch. Am Samstag habe es im Parteivorstand viele Fragen an sie gegeben, was sie tun wolle, um ihre Unterstützer mit der Parteiführung zu versöhnen. Antworten darauf sei sie schuldig geblieben.