Im Falle einer Großen Koalition Nahles will auf Ministeriumsposten verzichten

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles will bei einer Neuauflage der Großen Koalition nicht an den Kabinettstisch zurückkehren. Zwar sei jetzt nicht der Zeitpunkt für Personalfragen, sagte die frühere Bundesarbeitsministerin der "Saarbrücker Zeitung". "Für mich persönlich kann ich aber sagen, dass ich in jedem Fall Fraktionsvorsitzende bleiben möchte."

Ende September war Nahles zur Fraktionschefin ihrer Partei gewählt worden. Zu diesem Zeitpunkt stand für die SPD noch fest, in die Opposition zu gehen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entließ Nahles daraufhin aus der Regierung. Nach dem Aus der Jamaika-Sondierungen ist nun wieder eine große Koalition möglich.

Die Spitzen von Union und SPD kommen am Mittwochmorgen zusammen, um Fahrplan und Themen für die Sondierungen festzulegen, die im Januar beginnen sollen. Die Sozialdemokraten wollen auf einem Parteitag am 21. Januar entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen mit der Union eintreten wollen.

Auch Nahles sagte nun, im Januar werde Klarheit darüber herrschen, wie es mit der Regierungsbildung weitergehe. "Wir werden die Geduld der Bürger nicht überstrapazieren", sagte die Fraktionschefin. Es werde mit dem Ziel verhandelt, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken. "Wenn wir da konkrete Maßnahmen verabreden können, haben wir auch eine gute Chance, einen Koalitionsvertrag hinzubekommen."

Nahles kritisiert Thüringens SPD, Klingbeil die Union

Scharf kritisierte die SPD-Politikerin den Beschluss des Thüringer SPD-Landesparteitags vom vergangenen Wochenende, auf keinen Fall eine große Koalition einzugehen. Zuvor habe der Berliner Bundesparteitag nach langer Debatte einen Rahmen für die Gespräche mit der Union formuliert, wonach diese ergebnisoffen sein sollten. "Es ist ärgerlich, wenn manche nun meinen, diesen persönlich enger zu ziehen."

Auf die Frage nach der Spitzenkandidatur der SPD im Fall von Neuwahlen sagte Nahles: "Sollte sich die Frage von Neuwahlen stellen, sind wir in der Lage, alle Fragen kurzfristig zu lösen."

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat der Union unterdessen vor dem Spitzentreffen der beiden Parteien vorgeworfen, kein klares inhaltliches Regierungskonzept zu haben. Es sei "schwierig, in diese Gespräche zu gehen, wenn man nicht weiß, was die andere Seite eigentlich will", sagte Klingbeil der "Berliner Zeitung". "Die Union sagt immer nur, wogegen sie ist, aber nicht, welche Konzepte sie eigentlich für die Zukunft des Landes hat."

Eine neue Regierung müsse "Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit erarbeiten: von Europa, über Bildung und Pflege bis hin zur Digitalisierung", erklärte Klingbeil. "Eine Fortführung der Spiegelstrich-Politik von Angela Merkel kann es nicht mehr geben."