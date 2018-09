Kontroverse um Maaßen-Deal Am Ende Seehofer

Es hätte so eine elegante Lösung sein können: Maaßen ist weg, bleibt aber irgendwie doch, die Koalition befriedet, die Regierung endlich wieder regierungsfähig. Doch Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles haben sich verschätzt. Sie haben so sehr darauf geachtet, dass jeder in der Koalition sein Gesicht wahren konnte, dass sie darüber vergessen haben, wie die Gesichter all jener aussehen würden, die danach von ihrer Einigung erfuhren.

Der Mann wird nicht in der Ruhestand geschickt, sondern auch noch befördert? Bekommt eine dicke Gehaltserhöhung? Das konnte man niemandem außerhalb der Berliner Blase erklären. Und dann muss für Maaßen auch noch ausgerechnet der einzige Staatsekretär der SPD im Innenministerium weichen? Und die SPD-Chefin stimmt all dem zu? Das konnten ihre Parteigänger kaum glauben.

Am Ende schwer beschädigt: nur Andrea Nahles

Eigentlich ging es in der Personalie Maaßen um den alten Streit zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer um die Flüchtlingspolitik, in den sich Andrea Nahles als Koalitionspartnerin hineinziehen hat lassen. Und es lief wie so oft: Seehofer legte alle aufs Kreuz. Merkel tat schnell so, als sei nie etwas gewesen. Am Ende schwer beschädigt: nur Andrea Nahles.

Die Parteichefin musste fürchten, dass sie den Aufstand ihrer SPD gegen den Maaßen-Kuhhandel nicht überlebt. Der SPIEGEL sammelt in seiner aktuellen Ausgabe empörte Stimmen aus der Partei, es sind nicht mehr nur renitente Jungsozis, die lieber die Koalition aufkündigen wollen, als in dieser Regierung Demütigung um Demütigung einzustecken.

Mit ihrem Brief an die Koalitionspartner hat Nahles jetzt die Notbremse gezogen. Man habe sich "geirrt", schreibt sie, und müsse angesichts der "durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung" nun die "Verabredung überdenken". Zwar schreibt Nahles auch, dass die SPD die Arbeit der Koalition "erfolgreich fortführen" wolle - doch dieser Satz lässt sich auch als Drohung lesen: Wenn wir keine andere Lösung in Sachen Maaßen finden, ist die SPD raus. Und die Regierung am Ende.

Das will Nahles nicht. Und auch Angela Merkel möchte den Bruch offenbar verhindern. Fast wirkt es, als habe die Kanzlerin Nahles' Brief sehnlichst erwartet und ihn dann hocherfreut gelesen. Schnell ließ sie eine Antwort ausrichten: Sie fände es "richtig und angebracht", die anstehenden Fragen "erneut zu bewerten und eine gemeinsame tragfähige Lösung" für den abzulösenden Verfassungsschutzchef zu finden. Man darf unterstellen, dass Merkel Maaßen am liebsten schneller in die Wüste schicken würde, als Kevin Kühnert dreimal "Club Mate" sagen kann.

Seehofer hat nichts mehr zu verlieren

So liegt das Schicksal dieser Regierung einmal mehr in den Händen von Horst Seehofer. In den Händen eines Mannes also, der nichts mehr zu verlieren hat. Nach dem erwartbaren Absturz seiner Partei bei der kommenden Landtagswahl am 14. Oktober wird die CSU einen Schuldigen brauchen. Seine Tage als Parteivorsitzender sind dann gezählt, und damit auch die als Bundesinnenminister.

Auch Seehofer hat Nahles bereits geantwortet: Eine neue Beratung mache Sinn, "wenn eine konsensuale Lösung möglich ist". Das lässt nichts Gutes für Merkel und Nahles erhoffen, denn ein sogenannter Konsens mit dem CSU-Chef ist eigentlich nur möglich, wenn man sich seinen Vorstellungen vollständig unterwirft. Doch diesmal müsste er zurückstecken. Ist Seehofer dazu noch fähig? Jetzt will er erst einmal nachdenken. 23 Tage bleiben bis zur bayerischen Landtagswahl - eine lange Zeit für Horst Seehofer, diese Koalition mit sich in den Abgrund zu reißen.