Entscheidung im Fall Maaßen Nahles wendet sich mit E-Mail an SPD-Vorstand

Die SPD-Chefin Andrea Nahles war in der Causa Maaßen in den eigenen Reihen massiv unter Druck geraten: Parteikollegen hatten sie dazu gedrängt, die Quasi-Beförderung des scheidenden Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen rückgängig zu machen.

Am Sonntag wurde nun neu verhandelt und die Versetzung Maaßens noch einmal revidiert. Er soll statt Staatssekretär nun Sonderberater im Innenministerium werden - seine Besoldung bleibt unverändert.

Nahles wandte sich nach den Gesprächen der Koalitionsspitzen in einer E-Mail an die SPD-Vorstandsmitglieder, um die Entscheidung zu erklären - und zu rechtfertigen. Das Schreiben liegt dem SPIEGEL vor:

Liebe Genossinnen und Genossen,

ihr habt euch in vielen Zuschriften und Anrufen in den letzten Tagen bei mir gemeldet. Ich habe eure Kritik am Umgang mit der Causa Maaßen verstanden. Deshalb habe ich den Parteivorsitzenden von CDU und CSU mitgeteilt, dass wir uns erneut treffen müssen, um uns zu korrigieren und eine Lösung zu finden, die der breiten Kritik der Öffentlichkeit Rechnung trägt.

Heute Abend haben wir erneut verhandelt.

Folgendes haben wir vereinbart:

Herr Maaßen wird nicht Verfassungsschutzpräsident bleiben. Das war der SPD wichtig.

Herr Maaßen wird nicht Staatssekretär und nicht befördert. Das ist richtig so.

Staatssekretär Gunther Adler bleibt als Staatssekretär für Bauen und Wohnen im Amt. Das ist angemessen, denn er ist ein ausgezeichneter Fachmann, auf den wir nicht verzichten wollen.

Herr Maaßen wird im Bundesinnenministerium eine neue Aufgabe als Sonderberater beim Bundesminister des Inneren im Range eines Abteilungsleiters zuständig für europäische und internationale Aufgaben übernehmen, die seiner alten Besoldungsstufe entspricht. Sein Tätigkeitsbereich wird nichts mit dem Verfassungsschutz zu tun haben. Das ist konsequent und richtig.

Die Koalition muss sich nun wieder der Sacharbeit widmen. Wir haben noch viel vor. Wir wollen die gesetzliche Rente stabilisieren, für bezahlbare Wohnungen sorgen, gute Kitas ausbauen und den Schutz der Arbeitslosenversicherung verbessern, die Parität in der Krankenversicherung widerherstellen, einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen und vieles mehr. Das ist Politik für ein solidarisches Land. Darum geht es uns.

Meine Erwartung ist, dass sich alle Koalitionspartner nun darauf konzentrieren, den Koalitionsvertrag umzusetzen. Die SPD wird dabei vorangehen.

Mit herzlichen Grüßen,

Eure Andrea