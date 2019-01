Brief an die Kommission Scheuer fordert von EU Überprüfung der Stickoxid-Grenzwerte

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dringt bei der EU-Kommission auf eine Überprüfung der Stickoxidgrenzwerte. In einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc verweist Scheuer laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung auf die Kritik einer Gruppe deutscher Lungenärzte an den Grenzwerten.

"Es mehren sich Stimmen in der deutschen Ärzteschaft, die die wissenschaftliche Herleitung des Jahresmittelwerts von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter für Stickstoffdioxid in der EU-Luftqualitätsrichtlinie in Frage stellen", schreibt Scheuer demnach. "Der daraus resultierende Diskussionsprozess zieht in der Öffentlichkeit die Rechtfertigung der im Kontext des Programms zur Sauberen Luft ergriffenen Maßnahmen in Zweifel."

Scheuer fordert dem Bericht zufolge, die Europäische Kommission müsse sich mit den Zweifeln auseinandersetzen sowie die Grenzwerte und die Messstationen prüfen. Er wolle das Thema spätestens beim EU-Verkehrsministerrat am 6. Juni aufgreifen und bitte dafür um Bulcs "Unterstützung".

Laut einer Bilanz des Umweltbundesamts wurde der EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid 2018 in mindestens 35 Städten überschritten. Für 28 der insgesamt 65 Städte, die den Grenzwert 2017 übertrafen, sind noch nicht alle Zahlen für 2018 da. Die höchste Belastung hatte Stuttgart mit 71 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft vor München mit 66 Mikrogramm.

"Offenbar entschieden, den populistischen Weg zu gehen"

Der Koalitionspartner SPD bereits am Mittwoch empört auf Scheuers Vorstoß reagiert. Der Verkehrsminister habe sich "offenbar entschieden, den populistischen Weg zu gehen und zu sagen: Die Erde ist eine Scheibe", kritisierte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider.

Der Fraktionsmanager warf Scheuer vor, der CSU-Politiker werde "zunehmend zu einer Belastung für das Verhältnis innerhalb der Koalition und für die Akzeptanz der Bundesregierung". Schon die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen habe Scheuer hintertrieben und behindert, so Schneider.

Auch sonst habe der Verkehrsminister sich bei den Klimazielen nur als Bremser bemerkbar gemacht. "Bisher habe ich immer nur Nein gehört und nicht einen konstruktiven Vorschlag", sagt Schneider. Scheuer sei beim Thema Klimapolitik "eher auf dem Wege Donald Trumps als auf jenem des Fortschritts".