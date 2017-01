Berliner Staatssekretär Holm entschuldigt sich bei Stasi-Opfern

Seit wenigen Wochen ist der Berliner Staatssekretär Andrej Holm im Amt, doch noch ist nicht klar, ob er den Posten behalten darf. Der Parteilose steht wegen seiner Stasi-Vergangenheit in der Kritik, die Humboldt-Universität (HU) prüft derzeit den Fall. Jetzt hat Holm gegenüber seinem früheren Arbeitgeber eine Stellungnahme abgegeben - und sich bei den Opfern des DDR-Geheimdienstes entschuldigt.

Er sei Teil eines Repressionsapparats gewesen, schreibt der 46-Jährige an die HU. "Diese historische Schuld nehme ich auf mich und bitte insbesondere diejenigen, denen in der DDR Leid zugeführt wurde, um Verzeihung." Holm hatte als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften gearbeitet, wegen seiner politischen Tätigkeit ruht sein Arbeitsverhältnis mit der Universität. Die Universität muss nun entscheiden, ob dies strafrechtliche Konsequenzen hat.

Der Politiker, der der Linkspartei nahesteht, hatte bereits vor Jahren erklärt, kurz vor der Wende beim Stasi-Wachregiment "Feliks Dzierzynski" eine Grundausbildung absolviert zu haben. Auf einem Einstellungsbogen der HU hatte er 2005 allerdings verneint, hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Stasi gewesen zu sein.

In seiner Stellungnahme, die laut HU am Donnerstagabend fristgemäß einging, schreibt der 46-Jährige auch, keine bewusste Falschaussage über seine Ausbildung bei der Stasi gemacht zu haben. Er habe sich beim Ausfüllen des Personalbogens auf seine Erinnerung verlassen. Gegenüber Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hatte Holm zuletzt erklärt, ihm sei erst vor wenigen Wochen beim Lesen seiner Stasi-Akte klargeworden, dass seine Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit als hauptamtlich galt.

Wenn in den vergangenen Wochen durch "unsensible Wortwahl oder unangebrachte Vergleiche" der Eindruck entstanden sei, er wolle erlittenes Unrecht relativieren, wolle er nun klarstellen: "Das lag nicht im Entferntesten in meiner Absicht, und ich möchte mich dafür entschuldigen."

Die Personalie Holm hat dem rot-rot-grünen Senat einen Fehlstart beschert. Die Linke, die Holm zum Staatssekretär für Stadtentwicklung und Wohnen berufen hatte, hält bislang an dem Parteilosen fest. (Lesen Sie hier mehr über Andrej Holm.)

Der Senat will die Bewertung der Universität abwarten, bevor er selbst über die Zukunft des Baustaatssekretärs entscheidet. Holm schreibt in seiner Erklärung, er habe mit der Uni auch über einen Auflösungsvertrag gesprochen, um die Entscheidung über seine berufliche Zukunft komplett dem Senat zu überlassen - "um eine politische Entscheidung, die sich nicht hinter einer arbeitsrechtlichen einreihen sollte, möglich zu machen". Das sei jedoch verworfen worden, weil sich die öffentlichen Vorwürfe auch um seine arbeitsrechtliche Situation bei der HU drehten.