Berlin Stasi-belasteter Staatssekretär Holm muss gehen

Er ist erst seit wenigen Wochen im Amt, nun wird er wieder abberufen: Berlins parteiloser Baustaatssekretär Andrej Holm, dem ein fehlerhafter Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit vorgeworfen wird, muss seinen Posten räumen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) teilte mit, er habe sich "nach reiflicher Überlegung und intensiven Gesprächen mit den Koalitionspartnern" entschlossen, Senatorin Katrin Lompscher (Linke) zu bitten, dem Senat eine Vorlage zur Entlassung Holms vorzulegen. Das soll am Dienstag geschehen, erfuhr SPIEGEL ONLINE aus der Senatsverwaltung.

In einer schriftlichen Erklärung greift Regierungschef Müller den Vorwurf mangelhafter Vergangenheitsbewältigung auf: Interviews und Aussagen Holms zeigten, "dass er zu dieser Selbstprüfung und den dazugehörigen Rückschlüssen nicht ausreichend in der Lage ist".

Nur so habe es in den vergangenen Wochen "zu politischen und gesellschaftlichen Diskussionen kommen" können, die "den Rückschluss erlauben, dass Herr Holm die ihm anvertrauten für diese Stadt extrem wichtigen wohnungspolitischen Fragen nicht in dem notwendigen Maß erfüllen kann". Müller weiter: "Gerade in Berlin, der Stadt der Teilung, darf es keinen Zweifel am aufrichtigen Umgang mit der eigenen Geschichte geben."

Holm Anfang Dezember: "Heute würde ich das anders machen"

Der 46-jährige Sozialwissenschaftler Holm forscht zu Gentrifizierung in Großstädten, zuletzt an der Humboldt-Universität (HU) über steigende Mieten und Wohnungsknappheit. Auf einem Einstellungsbogen der HU hatte er 2005 verneint, hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Stasi gewesen zu sein. Zwei Jahre später legte der gebürtige Leipziger in der "Tageszeitung" offen, dass er kurz vor dem Zusammenbruch der DDR eine hauptamtliche, dauerhafte Tätigkeit bei der Stasi angestrebt hatte.

Als linker Aktivist kämpft Holm in Berlin für bezahlbare Mietpreise und gegen ausufernde Immobilienspekulationen. Nach der Wende beteiligte er sich an der Hausbesetzerszene im Stadtteil Prenzlauer Berg. 2007 wurde er wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der sogenannten militanten gruppe (mg), verhaftet. Der Haftbefehl wurde später aufgehoben, das Verfahren gegen ihn 2010 eingestellt.

Bezüglich seiner Stasi-Vergangenheit hat Holm mehrfach erklärt, er habe nicht den Mut gehabt, sich als heranwachsender Mann von der Stasi loszusagen. Anfang Dezember bekräftigte er auf dem Landesparteitag der Berliner Linken: "Heute würde ich das anders machen."