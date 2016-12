Trotz Stasi-Vergangenheit Umstrittener Politiker Holm zum Berliner Staatssekretär ernannt

Wegen seiner früheren Arbeit in einem Stasi-Wachregiment steht Andrej Holm in der Kritik. Jetzt ist der von den Linken nominierte Politiker offiziell zum Staatssekretär für Wohnungsbau in Berlin ernannt worden - auf Probe.