CDU-Parteitag Merkel mit 89,5 Prozent wiedergewählt 

Kanzlerin Angela Merkel ist beim CDU-Parteitag in Essen als Bundesvorsitzende bestätigt werden. Nach CDU-Angaben stimmten 89,5 Prozent der Delegierten für sie.

Merkel steht seit fast 17 Jahren an der Spitze ihrer Partei und will sie 2017 auch zum vierten Mal als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen. Vor zwei Jahren war die heute 62-Jährige mit 96,7 Prozent der Stimmen bestätigt worden.

Ihr bestes Ergebnis lag bei 97,9 Prozent, ihr schlechtestes bei 88,4 Prozent. Eine Gegenkandidatur gibt es wie in den vergangenen Jahren nicht. In den ARD-"Tagesthemen" sagte Merkel, sie rechne mit einem "ehrlichen Ergebnis".

Zuvor hatte die CDU-Vorsitzende ihre Partei auf einen harten Bundestagswahlkampf eingestimmt. "Ihr müsst mir helfen", sagte die 62-Jährige zu den rund 1000 Delegierten. "Die Bundestagswahl wird schwierig wie keine Wahl zuvor, zumindest seit der Einheit. Sie wird wahrlich kein Zuckerschlecken."

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer lobte am Rande des Parteitags, das Treffen in Essen sei eine "gute Startrampe" für den gemeinsamen Bundestagswahlkampf. Merkel habe eine gute Rede mit "sehr viel Selbstkritik" gehalten.

"Links gewinnen wir wenige Wähler, rechts verlieren wir viele"

Auch in der CDU gibt es wegen der Flüchtlingspolitik Kritik an Merkel. In ihrer 80-minütigen Rede am Vormittag hatte Merkel versprochen, dass sich eine Situation wie im Sommer 2015 nicht wiederholen werde.

In der Aussprache äußerten einige Delegierte vorsichtige Kritik an Merkel. Der ehemalige hessische CDU-Fraktionschef Christean Wagner, der immer wieder auf das konservative Profil der CDU pocht, sagte: "Ich halte viel davon, dass wir nüchtern die Realität betrachten und uns fragen, wo wir besser werden müssen."

Ein weiterer Delegierter aus Baden-Württemberg griff die Parteichefin an. "Sie haben im Kielwasser des Zeitgeists die CDU nach links geführt", sagte Eugen Abler. "Links gewinnen wir wenige Wähler, rechts verlieren wir viele."