CDU-Parteitag Alles wie immer, nur anders

Hier in Essen hat alles begonnen. Im April 2000 wählte die von der Spendenaffäre gebeutelte CDU Angela Merkel zu ihrer neuen Vorsitzenden. Mit 96 Prozent. Was damals die wenigsten ahnten: Es war der Beginn einer Ära.

Wenn die Parteichefin in dieser Woche nach mehr als 16 Jahren in die Grugahalle zurückkehrt, dann wird das Ergebnis womöglich nicht ganz so traumhaft ausfallen. Zu turbulent waren die zurückliegenden Monate - für Merkel, für ihre Partei. Aber abstrafen, davon kann man wohl ausgehen, werden die Christdemokraten ihre Vorsitzende auch nicht. Die allermeisten Delegierten werden am Ende diszipliniert ihr Kreuzchen für Merkel machen. Allein schon, um Geschlossenheit zu demonstrieren. Und wer soll's denn bitteschön sonst machen?

Angela Merkel will es noch einmal wissen. Sie tritt für eine vierte Amtszeit an, und der Parteitag wird ihr dafür Rückhalt geben. Die Frage aber wird anschließend sein: Was ist dieser Rückhalt wert?

Denn so gut die Umfragen aktuell sind - diese Wahl wird für Merkel kein Selbstläufer. Diese Bundestagswahl, so sagt es die Kanzlerin selbst schon jetzt, werde schwierig "wie keine zuvor" seit der Wiedervereinigung. "Das wird kein Wellness-Wahlkampf", warnt CDU-Vize Julia Klöckner im SPIEGEL-ONLINE-Interview.

Mit anderen Worten: Die CDU muss sich für Merkel diesmal richtig aufreiben.

Das ist neu. Die letzten beiden Merkel-Wahlkämpfe hatten diesen Namen bisweilen nicht verdient. Mit ihrem SPD-Herausforderer Frank-Walter Steinmeier verstand sich die CDU-Chefin nach vier Jahren Großer Koalition im Jahr 2009 so gut, dass das Duell zumeist eher wie ein Duett anmutete. 2013 reichte Merkel gegen Peer Steinbrück der Satz "Sie kennen mich", um die Wähler von Experimenten abzuhalten.

Inzwischen aber glauben viele, die Kanzlerin doch nicht so gut gekannt zu haben. Merkels Flüchtlingspolitik hat nicht nur in die Gesellschaft Gräben gerissen, auch die Union ist tief verunsichert. Da mögen viele internationale Beobachter angesichts von Brexit, Trump-Triumph und Populistengefahr die deutsche Regierungschefin als Fels in der Brandung preisen. Die Stimmung in CDU und CSU ist nicht gerade euphorisch. Das könnte für Merkel zum Problem werden.

Die Christdemokraten haben zuletzt Landtagswahlen in Serie verloren. Dann musste man sich bei der Suche nach einem Bundespräsidentenkandidaten SPD-Mann Frank-Walter Steinmeier aufdrücken lassen. Es wird schwer, die Partei unter diesen Vorzeichen zum notwendigen, hundertprozentigen Einsatz für die Chefin zu treiben. "Es gilt, die eigene Partei zusammenzuhalten", sagt CDU-Vize Klöckner. "Das ist eine Herausforderung, weil wir unseren Mitgliedern einiges zugemutet haben, vor allem in der Flüchtlingskrise."

Merkels matter Auftritt bei "Anne Will" unmittelbar nach der Verkündung ihrer Kandidatur taugte allerdings nicht als Muntermacher gegen drohende Merkel-Müdigkeit. Welchen Plan die CDU-Vorsitzende für vier weitere Jahre hat, ist noch unklar. Globalisierung und Digitalisierung sind die großen Schlagworte, die auch die Kanzlerin immer wieder bemüht. Dagegen ist nichts einzuwenden, es verlangt aber nach reichlich Erklärung.

Der Leitantrag der CDU-Spitze für den Parteitag, der die Basis für das Wahlprogramm bilden soll, liefert nur erste Ansätze: Man will um enttäuschte Wähler kämpfen, ohne sich nach rechts anzubiedern. Man will Familien fördern und entlasten und mehr für die Sicherheit der Bürger tun.

In der Flüchtlingspolitik werden Beruhigungspillen für die irritierte Klientel verteilt: "Die Ereignisse des vergangenen Jahres dürfen sich nicht wiederholen", heißt es im Papier der Parteispitze. Der Ton wird verschärft, sogar die Schließung der Balkanroute, von Merkel früher stets abgelehnt, gilt nun als "erfolgreich". Der jüngste Vorstoß von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl für eine härtere Abschiebepraxis und Rückführungszentren in Ägypten könnte auch noch Eingang in den Antragstext finden.

Wie lässt sich der Streit mit der CSU schlichten?

Dass der CSU das reicht, ist ohnehin nicht zu erwarten. Ohne eine Obergrenze für die jährliche Flüchtlingsaufnahme will Horst Seehofer in keiner künftigen Bundesregierung mitmachen. Überhaupt hat der CSU-Chef seine Leute so sehr gegen Merkel aufgebracht, dass er Schwierigkeiten hat, sie vom Sinn einer Versöhnung zu überzeugen.

Seehofer konnte sich deshalb auch noch nicht dazu durchringen, Merkels neuerliche Kandidatur offiziell zu unterstützen. Das will er aller Voraussicht nach erst bei einer gemeinsamen Klausur der Unionsspitzen in München Anfang kommenden Jahres tun.

Nur wird damit nicht automatisch der Ärger an der CSU-Basis verraucht sein. Deren Stimme und deren Motivation im Wahlkampf ist für Merkel allerdings unverzichtbar: Nur mit einer starken CSU in Bayern kann die Union auch bundesweit ein gutes Ergebnis erreichen.

Beim Parteitag wird Horst Seehofer entgegen der Tradition nicht vorbeischauen - so wie Merkel zuvor nicht am CSU-Parteitag teilgenommen hat. Seehofer schickt aber seinen Generalsekretär Andreas Scheuer nach Essen, und der hat das CDU-Treffen schon als "Riesenchance" bezeichnet.

Das wiederum gilt nicht nur für das Verhältnis von CDU und CSU, sondern auch für Angela Merkel selbst. Die Kanzlerin weiß: Sie muss ihre Partei endlich wieder mitreißen, sie auf anstrengende Monate bis zur Wahl einschwören. Nur so kann sie selbst in ihrem bisher härtesten Kampf bestehen.