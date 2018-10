Wachsender Unmut CDU-Politiker spekulieren über Merkels Zukunft

Immer mehr CDU-Politiker machen Angela Merkels Schicksal von der Hessen-Wahl abhängig. Das geht aus einem Bericht der "Welt am Sonntag" hervor.

"Ich würde für gar nichts garantieren, wenn die Hessenwahl schiefgeht", zitiert die Zeitung ein Mitglied der Unionsfraktion. Ein anderer CDU-Abgeordneter sagt: "Volker Bouffier muss weiterregieren können, sonst ändert sich womöglich alles."

Mit "allem" ist dem Bericht zufolge vor allem die Führung der Partei gemeint. Spekulationen kursieren, dass Merkel ihren Posten als Parteichefin und womöglich auch als Kanzlerin nicht mehr bis zum Sommer halten könnte. Dann wird der Spitzenkandidat für die Wahlen 2021 gekürt.

Zuvor steht jedoch im Dezember Merkels Wiederwahl als CDU-Chefin auf dem Programm. Verliert die CDU die Wahl in Hessen, ist nach Ansicht vieler fraglich, ob Merkel noch einmal antreten könnte. Da sie selbst Parteivorsitz und Kanzleramt stets eng miteinander verknüpft hat, müsste Merkel dann wohl auch ihr Amt als Regierungschefin aufgeben.

"Der sanfte Bouffier ist nämlich nicht der echte"

Eine entscheidende Rolle in dem Prozess könnte Bouffier spielen. "Ich bin überzeugt, dass Bouffier selbst die Schuld auf Merkel schiebt und Veränderungen fordert", zitiert die "WamS" einen weiteren CDU-Abgeordneten. "Der sanfte Bouffier ist nämlich nicht der echte." Bei einem Interview mit der Zeitung hatte der hessische Ministerpräsident der CSU und Merkel bereits die Schuld an den schlechten Umfrageergebnissen gegeben.

Dem ZDF-"Politbarometer" zufolge liegt die CDU in Hessen aktuell nur noch bei 26 Prozent. Die Grünen folgen mit 22 Prozent, die SPD mit 20 Prozent. Bei den letzten Wahlen im Jahr 2013 war die CDU noch auf 38,3 Prozent gekommen. Noch haben die Politiker etwas Zeit, Einfluss zu nehmen. Der Umfrage zufolge sind 44 Prozent der Bürger unentschlossen, wen sie wählen sollen. Die Wahl findet jedoch bereits am kommenden Sonntag statt.

Als gefährlich gilt auch, dass mehrere CDU-Ministerpräsidenten die CSU nach der Bayernwahl harsch kritisiert hatten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet etwa forderte eine Abkehr vom Rechtsruck, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther personelle Konsequenzen. Es bestehe die Gefahr, dass sich die CSU nach der Hessenwahl revanchieren werde, schreibt die "Wams".

FDP-Chef Linder arbeitet bereits an Merkel-Nachfolge

Nach SPIEGEL-Informationen arbeitet FDP-Chef Lindner bereits an einer Zukunft nach Merkel. "Ich habe keinen Zweifel, dass Laschet das Zeug zum Kanzler hätte", sagte der FDP-Chef im Interview mit dem SPIEGEL. Laschet sieht das demnach ähnlich.

Es sind gezielte Äußerungen: Sollte die GroKo scheitern und Merkel Ende des Jahres nicht mehr im Amt sein, könnte eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen wieder aktuell werden.

MEHR ZUM THEMA BEI SPIEGEL PLUS DPA Pakt am Rhein "Laschet hat das Zeug zum Kanzler"

Merkel selbst äußerte sich in einer halbstündigen Rede auf dem Parteitag der CDU Thüringen am Samstag zwar selbstkritisch - forderte aber vor allem ein Ende der parteiinternen Diskussion über das Thema Flüchtlinge. Sicher gebe es in der Migrationspolitik noch Probleme, vor allem aber riesige Fortschritte.

"Wenn wir uns den Rest des Jahrzehnts damit beschäftigen wollen, was 2015 vielleicht so oder so gelaufen ist, und damit die ganze Zeit verplempern, dann werden wir den Rang als Volkspartei verlieren", sagte sie. Außerdem warnte sie ihre Partei davor, den Blick für das Wesentliche zu verlieren.

"Seit einem Jahr beschäftigen wir uns in viel zu hohem Maße damit, ob wir beleidigt sein sollen über das Wahlergebnis", sagte sie mit Blick auf die Bundestagswahl 2017. Attraktiv seien für Wähler aber nur Parteien, die optimistisch in die Zukunft blicken. Angst sei ein schlechter Ratgeber.

Zumindest von Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hatte die Kanzlerin zuvor Rückendeckung erhalten. Er hatte sich gegen eine Personaldebatte in der CDU ausgesprochen und gefordert, dass CDU, CSU und Große Koalition aufhören müssten, ständig zu streiten.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lehnt eine Debatte über eine vorzeitige Ablösung Merkels oder einen Koalitionsbruch ab. Er könne "weder in der Bevölkerung noch in der Partei eine ernst zu nehmende Bewegung erkennen, die Führungsfrage oder die Koalitionsfrage neu zu diskutieren", sagte er dem SPIEGEL.