Merkel "Die Grünen sind kein bevorzugter Partner"

Die Grünen sind nach Angaben vonAngela Merkel kein bevorzugter Koalitionspartner der Union nach der Bundestagswahl 2017. "Die Zahl von Unterschieden ist deutlich erkennbar", sagte die CDU-Chefin nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters auf einer Regionalkonferenz ihrer Partei in Münster.

Sie sei "einigermaßen entsetzt" über den Beschluss des Grünen-Parteitages über die Vermögensteuer gewesen. "Aber deshalb sind es ja die Grünen. Die Grünen sind kein bevorzugter Partner", betonte Merkel.

Auf dem Parteitag in Münster hatten die Grünen sich kürzlich darauf verständigt, im Wahlkampf mit einer Vermögensteuer für Superreiche anzutreten. Mit einer solchen Abgabe solle die soziale Spaltung der Gesellschaft gebremst werden.

Ziel der CDU sei es, so stark zu werden, dass man keine Regierung gegen CDU und CSU bilden könne, sagte Merkel. Zugleich warb sie aber für Kompromissfähigkeit. Anders als vor 20 Jahren sage die CDU deshalb nicht mehr, "niemals, niemals mit den Grünen".

Denn in jeder Koalition müssten Kompromisse gemacht werden, auch in den Bündnissen mit der SPD und der FDP. "Das Glück hielt sich auch in Grenzen", sagte Merkel mit Blick auf die schwarz-gelbe Koalition von 2009 bis 2013.

Trotzdem gebe es viele wirtschaftspolitische Übereinstimmungen mit den Liberalen. Bei einer absoluten Mehrheit würde die Union vielleicht ihre "eigene Opposition spielen", sagte Merkel. "Man muss irgendwann, wenn man regieren will, in der Lage sein, Koalitionen einzugehen", mahnte die Kanzlerin deshalb.