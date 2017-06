Kehrtwende der Kanzlerin Ehe für alle - für Merkels Ehe mit allen

Und wieder ist eine dieser alten CDU-Positionen Geschichte - abgeräumt ganz nebenbei kurz vor Ende eines lockeren Talks auf dem Podium der Frauenzeitschrift "Brigitte", als verschwurbelte Reaktion auf eine Zuschauerfrage. Angela Merkel beharrt nicht mehr auf dem Nein der Union zur Ehe für alle, spricht plötzlich von einer "Gewissenentscheidung". Bedeutet: Stimmt der Bundestag ab, kommt die Homo-Ehe.

Man könnte sagen, die Kanzlerin ist in dieser Frage endlich in der gesellschaftspolitischen Realität angekommen. Sie spricht davon, wie sehr sie das Thema beschäftige, wie sehr sie auch persönlich mit sich ringe, berichtet von einem "einschneidenden Erlebnis" in ihrem Wahlkreis, wo ein lesbisches Paar sich liebevoll um acht Pflegekinder kümmere.

Jedem sei ein Lernprozess zugestanden. Doch wenn die CDU-Vorsitzende nun beklagt, dass andere Parteien die Ehe für alle zum Gegenstand von Parteipolitik machen und CDU und CSU "anders" darauf reagieren wollten, dann ist das ziemlich dreist. Die Wahrheit ist wohl viel profaner: Merkel agiert taktisch.

Die Idee, das Thema über parteiübergreifende Gruppenanträge ins Parlament einzubringen, ist schließlich alt. Eine Abstimmung unter Aufhebung der Fraktionsdisziplin wäre längst möglich gewesen - wenn sich nicht die Unionsspitze aus Rücksicht auf die Traditionsehe-Verteidiger dagegen gesträubt hätte.

Den Ärger der Konservativen nimmt Merkel in Kauf

Nun aber wird bald wieder gewählt. Und SPD, Grüne und FDP haben die Ehe für alle zur Bedingung gemacht für eine mögliche Regierungsbeteiligung - in dem Wissen, dass die Union sich damit schwertut. Merkel erkennt, sie könnte sich in möglichen Koalitionsverhandlungen einer Lösung nicht weiter verweigern. Also will sie das Thema lieber jetzt vom Tisch haben, bevor es nach dem 24. September zum Problem wird. So hält sie sich alle Machtoptionen offen.

Dass sie damit einige konservative Kollegen in den eigenen Reihen auf die Palme bringt, nimmt sie in Kauf. Die aktuellen Umfragewerte statten sie mit einer enormen Selbstgewissheit aus, wer soll sie da ernsthaft in Frage stellen, Symbolthema hin oder her.

Ohnehin war der sogenannte Markenkern der Union Merkel noch nie heilig, siehe Wehrpflicht, Atomkraft, Mindestlohn. Wenn sie es für nötig hält, wird die Wende ausgerufen, mal mit einem Paukenschlag (Fukushima), mal etwas verdruckst wie in diesem Fall.

Für die SPD ist Merkels Kurskorrektur keine gute Nachricht. Eines der wenigen Themen ist verloren, bei dem es klare Fronten gab: Wir sind dafür, die sind dagegen. Wegen der Ehe für alle muss niemand mehr Merkel die Stimme verweigern - mal unabhängig von der Frage, ob sie wirklich für viele Menschen ein wahlentscheidender Faktor wäre.

Natürlich versucht die SPD jetzt, die leicht geöffnete Tür ganz aufzustoßen und die Union in eine Abstimmung noch in dieser letzten Sitzungswoche zu zwingen. Das hat die Kanzlerin so sicher nicht geplant, aber selbst wenn es so kommt - wer redet da in drei Monaten noch drüber?

Martin Schulz übrigens hat es wohl kommen sehen, dass er auf die Homo-Ehe als Wahlkampfschlager nicht setzen kann. Vor nicht einmal zwei Tagen, der Parteitag der SPD war gerade zu Ende, da sagte der Kanzlerkandidat in einem Interview voraus, dass die Kanzlerin der völligen Gleichstellung am Ende sowieso zustimmen werde: "Sie kennen doch Angela Merkel."

In der Tat, so kennt man sie: erst lange abwägend, zaudernd - und am Ende, wenn es ihr zu nützen scheint, gnadenlos pragmatisch.