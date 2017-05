Macron bei Merkel Freundliche Worte - bis auf weiteres

Angela Merkel regiert seit zwölf Jahren. Vier französische Präsidenten empfing sie seitdem im Kanzleramt - Jacques Chirac, dann Nicolas Sarkozy, schließlich François Hollande. Nun also ist Emmanuel Macron in Berlin. Das Wetter ist schön, draußen vor dem Kanzleramt haben sich Menschen mit Europafahnen versammelt und winken. Merkel und Macron treten für einen kurzen Moment auf die Terrasse vor dem Arbeitszimmer der Kanzlerin und winken zurück.

Es ist kein Routine-Antrittsbesuch, das wissen beide. Macron hat mit seinem Sieg gegen die rechtsextreme Marine Le Pen die Europäische Union möglicherweise vor dem Zerfall gerettet. Aber in der Politik gibt es keine schlichten Rechnungen der Dankbarkeit. Der Präsident werde die französischen, sie die deutschen Interessen vertreten, sagt Merkel auf der Pressekonferenz, führt dann aber doch länglich aus, sie sei sich persönlich des "sensiblen Moments der Geschichte" bewusst, auch der "Verantwortung in einem der kritischsten Momente der Europäischen Union". Man wolle gemeinsam "die richtigen Entscheidungen treffen", so die Kanzlerin vage.

Macrons Antrittsbesuch, das zeigt sich im Jahr des Bundestagswahlkampfs, ist auch ein Schaulaufen der Wahlkämpfer. Kurz bevor Merkel am Montagnachmittag ihren Gast im Kanzleramt empfing, hatte bereits Außenminister Sigmar Gabriel am Flughafen Tegel kurz mit Macron gesprochen. Gabriel verschickte - höchst ungewöhnlich - sogar über die Pressestelle seines Ministeriums Fotos, auf denen er zusammen mit Macron zu sehen war. Dazu gab es noch den Satz: "Zwei alte Freunde treffen sich." Gabriel kennt Macron seit den Zeiten, als beide noch Wirtschaftsminister ihrer Länder waren. Der SPD-Politiker und Vizekanzler will raschere Schritte hin zur Reformen in Europa, er hat dafür sogar ein eigenes Papier unter dem Titel "Élysée 2.0" vor Macrons Antrittsbesuch vorgelegt.

DPA Gabriel und Macron in Berlin-Tegel

Merkel hingegen macht, was sie eigentlich immer macht - zunächst einmal nichts zu überstürzen. Macron hat im Wahlkampf viele Reformen in der Eurozone angemahnt, unter anderem ein gemeinsames Budgetrecht, einen eigenen Euro-Finanzminister. Nun gibt es zunächst einmal das, was am Montagvormittag auch Außenminister Gabriel im SPIEGEL gefordert hatte - ein baldiges Treffen des deutsch-französischen Ministerrates. Im Juli sollen einige "Kernressorts" beider Länder zusammenkommen, so Merkel, um der Zusammenarbeit einen "neuen Push" zu geben. Zudem wollen beide Staaten eine "Road-Map" für "mittelfristige" Reformen in der EU und der Eurozone erarbeiten, was wiederum Macron auf der Pressekonferenz hervorhebt, kommt dies doch seinem Ansatz entgegen.

Der französische Präsident tritt in Berlin selbstbewusst und charmant auf. Er erinnert daran, dass er im Wahlkampf die deutsch-französische Freundschaft verteidigt hat, spricht davon, dass das Verhältnis beider Länder wieder "mehr Vertrauen", "mehr konkrete Ergebnisse" und "viel mehr Pragmatismus" brauche. Und er bemüht für einen Moment auch das Pathos: "Ich denke an eine historische Neufindung."

Macron weiß, dass sie in Berlin erst einmal sehen wollen, was er im eigenen Land durchsetzen kann. Im Juni wird die Nationalversammlung gewählt, Merkel wünscht ihm dazu eine "glückliche Hand". Am Montagmittag hatte Macron, dessen Bewegung La République en Marche bislang nicht im Parlament vertreten ist, seinen Studienfreund Édouard Philippe zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Der 46-Jährige aus dem Mitte-Rechts-Lager der Les Républicains soll offenbar jene Koalition schmieden, die Macrons Reformprogramm voranbringt.

DPA Zuschauer mit Europafahnen vor dem Kanzleramt

Macron spricht in Berlin davon, sein Land habe als einziges in Europa seit 30 Jahren das Phänomen der Massenarbeitslosigkeit nicht beseitigt. Danach aber müsse man ein "weniger bürokratisches Europa" schaffen, das seine Bürger besser schütze und auf Handelsreziprozität setze. Macron verteidigte seinen Vorschlag eines "Buy European"-Plans, der in Berlin auf wenig Verständnis stößt. Er sei für den Freihandel, sagte er, verwies aber zugleich - ohne Namen zu nennen - auf jene im freien Welthandel, die sich nicht an die Regeln hielten und auf eine Dumpingpolitik setzten. Irgendwann würden die Arbeiter eine solche Politik nicht mehr verstehen. "Damit tötet man die EU", sagte Macron und fügte hinzu, man würde Europa besser schützen, "wenn wir weniger naiv sind".

Merkel lässt im Kanzleramt durchblicken, dass sie nicht grundsätzlich gegen Reformen in der EU und der Euro-Zone ist. Sie sei noch nie der Meinung gewesen, der Lissaboner Vertrag der EU sei in Stein gemeißelt, wenn sich die ganze Welt verändere. "Wenn wir sagen können, warum, wozu, was die Sinnhaftigkeit ist, wird Deutschland jedenfalls dazu bereit sein", sagt sie mit Blick auf mögliche Vertragsänderungen. Konkreter aber wird sie nicht, auch nicht zum Budgetrecht in der Eurozone.

Auch Macron umschifft so manches Thema. Gefragt, ob er nun für die Eurobonds sei, sagt er mit einem Lächeln, er habe nie Eurobonds gefordert. "Ich bin nicht für die Vergemeinschaft vergangener Schulden", denn das führe zu einer Politik der Verantwortungslosigkeit. Man müsse "neue Investitionen" durchführen, "aber keine Vergemeinschaftung der Vergangenheit."

Macron gilt als belesener Mann, seine Frau Brigitte verriet einst, Goethe sei ihr gemeinsamer Lieblingsautor. Im Kanzleramt bemüht Merkel gegenüber ihrem Gast einen Satz des Schriftstellers Herman Hesse: "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne". Aber Merkel wäre nicht Merkel, wenn sie den poetischen Satz nicht auf seine Realitätstauglichkeit herunterbrechen würde. Der Zauber, sagt sie, halte nur, "wenn es auch zu Resultaten kommt."