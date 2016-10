Union Angela Merkel fährt offenbar nicht zum CSU-Parteitag

Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt Ende nächster Woche nicht als Gastrednerin zum Parteitag der Schwesterpartei CSU. Dies verlautete am Samstag aus CSU-Kreisen.

Die Kanzlerin habe sich in einem vertraulichen Vier-Augen-Gespräch mit dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer am Freitagabend im Kanzleramt darauf geeinigt, nicht zu kommen, hatte zuvor die "Bild am Sonntag" berichtet.