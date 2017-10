Jan Hecker Flüchtlingskoordinator wird Merkels außenpolitischer Berater

Der Jurist Jan Hecker wird neuer außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das berichten die "Süddeutsche Zeitung" und die Nachrichtenagentur Reuters. Hecker war zuletzt Leiter der Stabsstelle für die Koordinierung der Flüchtlingspolitik, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Oktober 2015 im Kanzleramt eingerichtet wurde.

Der 50-Jährige begleitete Merkel auf mehreren Auslandsreisen, bei denen Migrationsthemen im Vordergrund standen. Dabei trieb er die Migrationsabkommen mit afrikanischen Staaten maßgeblich voran.

Hecker wird Nachfolger von Christoph Heusgen. Dieser war zwölf Jahre lang außen- und sicherheitspolitischer Berater der Bundeskanzlerin. Er ist als deutscher Botschafter zu den Vereinten Nationen nach New York gewechselt.

Hecker nehme den gesamten Bereich Flucht, Migration und Fluchtursachenbekämpfung mit in die außenpolitische Abteilung des Kanzleramtes, heißt es in dem Bericht der "SZ". Er sei der erste außenpolitische Berater eines deutschen Regierungschefs seit Horst Teltschik, der nicht die Diplomatenlaufbahn des Auswärtigen Amtes durchlaufen hat. Teltschik hatte von 1982 bis 1991 im Kanzleramt unter Helmut Kohl die Beraterfunktion inne, die nun Hecker übernimmt.

Hecker wurde in Kiel geboren. Er studierte Jura und Politikwissenschaften in Deutschland, Frankreich und England, arbeitete zunächst als Rechtsanwalt und ging 1999 ins Bundesinnenministerium. 2011 wurde er Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. 2015 wechselte Hecker dann in den Flüchtlingsstab im Kanzleramt.