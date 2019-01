GroKo-Ärger, Wahlen, AfD Für Merkel wird 2019 hart

Angela Merkel sitzt an einem braunen Tisch im Kanzleramt, hinter ihr leuchtet ein mit Lichterketten geschmückter Weihnachtsbaum vor dem Bundestag. Sie hält ihre Neujahrsansprache, die 13. ihrer Amtszeit.

"Ich denke heute Abend vor allem an das überaus schwierige politische Jahr, das heute zu Ende geht", sagt die Kanzlerin von der CDU. Sie wisse, viele hätten mit der Bundesregierung gehadert - erst hätten sie lange gebraucht, um überhaupt eine Regierung zu bilden und dann habe es viel Streit gegeben. "Und viel Beschäftigung mit uns selbst", sagt Merkel.

Schlechter Start

Man muss es sich noch einmal klarmachen: Die Bundestagswahl 2017 ist erst etwas mehr als 15 Monate her, die Wiederauflage der Großen Koalition nicht einmal ein Jahr alt. Dennoch gab es seit der Regierungsbildung kaum einen Monat, in dem es keine Krise gab.

Es fing schon schlecht an:

Kein Wunder also, dass die Bürger mit ihrer Regierung hadern. Dass das Jahr 2019 für Merkel und ihr Kabinett einfacher wird, ist aber unwahrscheinlich.

"Wir alle stehen in der Zeit"

Merkels Neujahrsansprache ist ungewohnt selbstkritisch. Sie habe sich selbst geprüft, sagt sie. Sie werde nach dieser Legislaturperiode keine politischen Ämter mehr anstreben. "Die Demokratie lebt vom Wechsel und wir alle stehen in der Zeit", sagt Merkel.

2019 wird schon wegen der anstehenden Wahlen eine Herausforderung für die GroKo-Parteien:

Die Europawahl und die Bürgerschaftswahl in Bremen finden im Mai statt.

Im Spätsommer und Herbst wählen Sachsen, Brandenburg und Thüringen ihre Landesparlamente.

Für die SPD ist besonders die Europawahl entscheidend. Wenn die Partei abstürzt, könnte es sein, dass sie die GroKo verlässt - dann gäbe es wohl Neuwahlen. Die CDU sorgt sich vor allem um die Landtagswahlen im Osten. Dort liegt die AfD laut Umfragen nur knapp hinter der Union, die Rechtspopulisten könnten vielleicht sogar als stärkste Kraft in einen der drei Landtage einziehen.

Hinzu kommt die Verschiebung der Kräfte innerhalb der Parteien: Merkel hat den CDU-Vorsitz abgegeben, ihre Nachfolgerin ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Im Januar wird die CSU aller Voraussicht nach Markus Söder zum Nachfolger von Seehofer wählen. Wie Kramp-Karrenbauer und Söder miteinander auskommen, ist noch unklar, ebenso, wie ihr Verhältnis zur Regierung sein wird.

Für Merkel wird das Jahr auch schwierig, weil sie sich vorgenommen hat, selbstbestimmt aus dem Kanzleramt zu scheiden. Dafür aber muss sie die GroKo auch über 2019 hinaus zusammenhalten.

Das könnte nicht nur wegen der anstehenden Wahlen zur Herausforderung werden. Der Streit um das Werbeverbot für Abtreibungen ist trotz eines Kompromissvorschlags möglicherweise nicht vorbei. Die SPD will zudem Hartz IV reformieren. Die Union lehnt entsprechende Pläne eher ab.

Nicht alles ist schlecht

Dennoch: Die Regierung hat - bei allem Streit - auch viele Projekte durchgesetzt, das merkt man gerade zu Jahresbeginn: Gesetzlich Krankenversicherte werden entlastet, der Arbeitslosenbeitrag wird gesenkt, es sollen 13.000 Stellen in der Pflege geschaffen werden, ab Juli wird das Kindergeld um zehn Euro erhöht.

Würde die Große Koalition es schaffen, ihre Erfolge mehr nach außen zu tragen, könnte die Unzufriedenheit der Bürger zumindest abgeschwächt werden.

Während ihrer Neujahrsansprache listet Merkel die Herausforderungen auf, die auf das Land zukommen:

Klimawandel,

Steuerung und Ordnung der Migration,

Kampf gegen den Terrorismus.

Es sind die großen Themen der Außenpolitik, die Merkel als Problemfelder ausmacht, weniger der innere Zusammenhalt. Auch in der Vergangenheit hat Merkel sich stark auf das internationale Parkett konzentriert - es könnte auch künftig ihre Strategie sein.

Schließlich ist sie die Hassfigur der AfD. Wie soll dann ausgerechnet sie Wählerstimmen von ihnen zurückholen? Die Wahlkämpfe in Ostdeutschland wird sie wohl eher Kramp-Karrenbauer überlassen, während Merkel sich um China, Russland und die USA sorgt.

Die Partei muss ihrem Kurs weiter folgen

Trotzdem muss sie das Land und - als Ex-Parteivorsitzende unter erschwerten Bedingungen - auch ihre eigene Partei davon überzeugen, dass ihr Kurs der richtige ist. So will sie zum Beispiel, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernimmt. Die deutsche Öffentlichkeit reagiert auf solche Anliegen meist eher skeptisch.

"Gewissheiten der internationalen Zusammenarbeit geraten unter Druck", sagt sie in ihrer Neujahrsansprache. "In einer solchen Situation müssen wir für unsere Überzeugungen wieder stärker einstehen, argumentieren, kämpfen." Deutschland ist ab dem 1. Januar Mitglied im Uno-Sicherheitsrat. Dort will die Regierung sich um globale Lösungen bemühen und die internationale Kooperation stärken. Die Erwartungen an die Bundesrepublik sind hoch.

Gegen Ende ihrer Ansprache sagt Merkel, Werte wie Offenheit, Toleranz und Respekt hätten das Land stark gemacht. "Für sie müssen wir uns gemeinsam einsetzen, auch wenn es unbequem und anstrengend wird", sagt sie.

Für Merkel wird es das in diesem Jahr sicherlich.

Im Video: Die Neujahrsansprache der Kanzlerin

Video DPA

