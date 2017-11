Koalitionsgespräche Merkel will sich anstrengen

Gut zwei Wochen nach dem Start der Sondierungsgespräche hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum ersten Mal gegenüber Medien eine Stellungnahme zu den Verhandlungen zwischen Union, Grünen und FDP abgegeben. Trotz der schwierigen Verhandlungen geht die Kanzlerin weiterhin von einem Erfolg der Gespräche aus.

Sie glaube nach wie vor, "dass wir die Enden zusammenbinden können, wenn wir uns mühen und anstrengen", sagte Merkel. Jeder Partner solle dabei seine Identität zur Geltung bringen können, damit daraus etwas Gutes für das Land entstehe. "Die CDU ist jedenfalls dazu bereit."

Allerdings hat sich laut Merkel auch gezeigt, "dass der Angang der einzelnen Partner unterschiedlich ist, aber dass uns natürlich auch Dinge gemeinsam leiten". Jetzt gehe es darum, "in der nächsten Etappe die Dinge zu ordnen".

Am Freitagmittag wollen Union, Grüne und FDP in großer Runde in Berlin eine Zwischenbilanz ziehen.

Die vier Parteien haben inzwischen alle zwölf Themenblöcke, auf die sie sich zuvor verständigt hatten, einmal besprochen. Aus Kreisen der Jamaika-Verhandler hieß es gegenüber dem SPIEGEL allerdings, es gebe bislang noch keine förmlichen Einigung: "Was bislang an Papieren vorliegt, ist eher eine Sammlung von Tagesordnungspunkten für die weiteren Sondierungen in der kommenden Woche. Wir sind noch gar nicht richtig tief in die Themen eingestiegen."

FDP und Grüne zeigen sich skeptisch

Zudem konnten sich die Parteien nicht in allen Bereichen auf Arbeitspapiere verständigen. Die besonders stark diskutierten Themen sind weiterhin Zuwanderung, Klima und Energie, Landwirtschaft sowie Verkehr. Vor dem Treffen der großen Runde wollen sich die Verhandlungsführer der vier Parteien treffen, um über den weiteren Fortgang der Gespräche zu beraten.

Deutlich kritischer als Merkel sieht Jürgen Trittin (Grüne) die bisherigen Gespräche. Er wirft CDU, CSU und FDP vor, seiner Partei zu wenig entgegenzukommen. "Wir haben zehn Tage zusammengesessen, zwölf Themen. Das Ergebnis sind acht Papiere mit langen Listen von Dissensen", sagte Trittin im ARD-Morgenmagazin: "Und in vier Bereichen hat man es nicht einmal geschafft, sich darauf zu verständigen, worüber man sich nicht einig ist."

Auch in der FDP gibt es weiter Zweifel am Erfolg der Sondierungen. "Ich sehe kaum eine Chance. Jamaika ist eine Totgeburt", sagte Bayerns FDP-Chef Albert Duin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). "Der ideologische Hypermoralismus der Grünen macht jede Form einer gemeinsamen Regierungsbildung unmöglich", sagte Duin weiter.

Kretschmann: Scheitern wäre "Katastrophe" für Europa

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hält ein Scheitern der Sondierungen ebenfalls für möglich. Er machte "intensive Beziehungen" zwischen CDU und Grünen aus und warnte via RND: "Wenn Union und Grüne sich auf eine falsche Politik verständigen wollen, werden wir die einzigen sein, die widerstehen."

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warnte ebenfalls vor einem Scheitern der Gespräche. Die Alternative seien Neuwahlen, sagte Kretschmann im Südwestrundfunk. "Ob das die bessere Alternative ist, das möchte ich mal bezweifeln. Schließlich können wir ja nicht dieses Volk so lange wählen lassen, bis es uns gefällt." Ein Scheitern wäre auch eine "Katastrophe" für Europa, "das eh sehr instabil ist".

Auch von außen gab es Kritik: SPD-Chef Martin Schulz wirft Union, FDP und Grünen Selbstbezogenheit und Ignoranz gegenüber den Problemen der Menschen vor. "Alle Beteiligten kreisen mit großer Eitelkeit nur um sich selbst und inszenieren ein unwürdiges Schauspiel zwischen royalen Balkonbildern und angeblichem Streit", sagte Schulz: "Verlierer sind die Menschen in Deutschland, weil es sichtbar bei den Gesprächen nicht um ihre Interessen geht."