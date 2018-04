Orbán-Wahlsieg in Ungarn Merkel zurückhaltend, Seehofer freut sich

Innerhalb der Bundesregierung geht man auf unterschiedliche Weise mit dem Wahlsieg von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán und dessen Fidesz-Partei um. Die Nationalkonservativen hatten am Sonntag 48,5 Prozent der Stimmen bei der Parlamentswahl geholt.

In Berlin teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit, Angela Merkel habe Orbán schriftlich zu dessen Sieg gratuliert. Dabei habe die Kanzlerin an die enge Verbindung der beiden Länder erinnert. Es sei aber auch ganz offensichtlich, dass es in der Zusammenarbeit "Kontroversen" gebe.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte bereits am frühen Montagvormittag erklärt, er "freue" sich über den Wahlsieg Orbáns. "Es ist ja wiederholt ein sehr deutlicher Wahlsieg. Ich werde ihm auch namens der CSU gratulieren", sagte der CSU-Chef vor der Sitzung des Parteivorstands. Bilaterale Beziehungen zu anderen EU-Ländern seien immer wichtig, auch wenn es bei einzelnen Themen Meinungsunterschiede gebe.

Seehofer warnte die EU vor einer "Politik des Hochmuts und der Bevormundung". Orbán habe durch den Wahlsieg einmal mehr einen Vertrauensbeweis der Bevölkerung erhalten. "Nichts ist eine stärkere Bestätigung als der Erfolg an der Wahlurne."

Die CSU und Seehofer hofieren den umstrittenen ungarischen Politiker seit geraumer Zeit. Im Sommer 2015 war Orbán Gast bei der Sommerklausur der CSU-Landtagsfraktion, Anfang 2018 begrüßte die CSU-Landesgruppe im Bundestag ihn bei der Winterklausur im Kloster Seeon. Dazwischen bekundete Seehofer, er hege "viel Sympathie" für den Politiker.

Orbán setzt seit 2010 auf einen Konfrontationskurs zur EU. Streitpunkte sind unter anderen die Asylpolitik, die Einschränkung von Medienfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz und Bürgerrechten sowie der mutmaßliche Missbrauch von EU-Fördergeldern. Orbáns massiv europaskeptischer Kurs sorgt bei den europäischen Partnerstaaten wiederholt für Unmut. In der EU wird zudem Kritik an der Lage des Rechtsstaats in Ungarn geübt.

In der nächsten EU-Haushaltsrunde für den Zeitraum ab 2021 wird darüber beraten, ob über finanziellen Druck ein Einlenken in der Flüchtlingsfrage etwa von Ungarn oder Polen zu erreichen wäre. Bislang weigern sich beide Staaten beinahe komplett, Flüchtlinge etwa aus Syrien aufzunehmen, die eigentlich mittels eines EU-Schlüssels gerecht auf die Union verteilt werden sollen.