+++ Newsblog +++ Verfolgen Sie hier die Debatte über Merkels Politik

Auffällig, dass bisher alle Redner, inklusive der Kanzlerin, direkt oder indirekt einen Buhmann für den AfD-Erfolg gefunden zu haben meinen: Horst Seehofer. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu einfach.

Dann geht auch Oppermann auf die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern ein. „Verlierer dieser Entwicklung werden nicht einzelne Parteien sein, sondern die Demokratie insgesamt.“ Rechtspopulisten wie der AfD entgegne man am besten mit einem funktionierenden starken Staat.

„Nur weil Herr Erdogan eine falsche Politik macht, dürfen wir das Abkommen, das uns nützt, nicht aufkündigen“, fordert er.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warnt vor anti-türkischen Ressentiments. „Wir sollten sehr differenziert mit der Türkei umgehen.“ Das Flüchtlingsabkommen mit Ankara habe nichts mit dem Putsch in der Türkei und seinen Folgen zu tun. Dennoch dürfe man dazu nicht schweigen.

Es dürfe nicht sein, dass Horst Seehofer das Geschäft der Rechtspopulisten besorge. „Wir machen das jetzt, weil wir das können“, ruft sie zum Ende ihrer Rede aus. 8o Prozent der Bevölkerung stünden zu einer offenen Gesellschaft.

„Das Dümmste, was wir tun können, wäre infrage zu stellen, was uns ausmacht“, fordert Göring-Eckhardt. „Nicht mauern, nicht abschotten, nicht abgrenzen“. Baumsterben, AKWs etc. Auch in der Vergangenheit sei Deutschland nicht sicher und ein idyllischer Ort gewesen.

Wetten, dass Angela Merkel im nächsten Jahr zum vierten Mal die Kanzlerkandidatin der Unionsparteien sein wird? Ihre - im Vergleich zu früheren Auftritten im Bundestag - halbwegs kämpferische Rede heute klang jedenfalls sehr danach.

Das Hin und Her in der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik führe zu der Verunsicherung der Wähler, von der letztlich die AfD profitiere.

„Unsere Politik sollte sich an die richten, die unser Land lieben“, fordert Göring-Eckardt. Sie kritisiert die zu lange Bearbeitungszeit bei Asylanträgen. „Die ganz große Mehrheit will doch arbeiten. Diese Chance müssen wir ergreifen.“

So, jetzt ist der Satz doch noch gefallen: Wir schaffen das. Ausgesprochen nicht von einem Regierungsmitglied, sondern der Grünen-Fraktionschefin.

Fazit Merkel-Auftritt: 1. Erklärversuch ihrer Politk // 2. Betonung darauf, dass sich ein Flüchtlingskahr 2015 nicht wiederholen darf // 3. Kritik an der CSU.



Letzteres gab, wie Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt natürlich nicht entgangen ist, mehr Applaus von den Grünen als von der CSU. Nun ja.

„Die Chefin welcher Regierung sind sie eigentlich?“ fragt sie Merkel. Den meisten Beifall für ihre Rede habe die Kanzlerin gerade nicht von der CSU, sondern von den Grünen bekommen.

Nächste Rednerin ist Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen. „Ja, das war ein bitteres Wochenende“, geht auch sie gleich auf die Wahl vom vergangenen Wochenende ein, bei der ihre Partei den Einzug in das Parlament in Schwerin verpasste.

Just for the record (nicht, dass gleich noch einer fragt): Der Satz "Wir schaffen das" ist heute in Merkels Rede nicht gefallen.

„Unsere Finanzen sind geordnet, wir zeigen Menschlichkeit“, sagte Merkel. „Es sei wichtig, den Menschen Halt und Perspektive zu geben. Deutschland habe sich immer wieder verändert. Veränderung sei nichts schlechtes, sondern ein notwendiger Bestandteil des Lebens. „Deutschland wird Deutschland bleiben. Mit allem, was uns lieb und teuer ist“, schließt Merkel ihre Rede nach 25 Minuten.

Das war es offenbar erstmal zum Thema Flüchtlingspolitik. Merkel widmet sich jetzt anderen Themen – der Digitalisierung, der Energiewende, dem Klimawandel.

Zweiter Teil von Merkels Rede-Strategie heute - neben der Betonung des Erreichten und er Abwehrmaßnahmen: die Abgrenzung von der AfD. Sie nutzt diesen Punkt, um einen zu kritisieren, der gar nicht hier im Rund sitzt: CSU-Chef Horst Seehofer. Politiker in Verantwortung, sagt Merkel, sollten sich in ihrer Sprache mäßigen: "Wenn wir in unserer Sprache eskalieren, gewinnen nur die, die es noch einfacher ausdrücken." Touché.

„Wie geben wir den Menschen Halt und Orientierung?“ sei die Herausforderung in diesen schweren Zeiten mit Terrorismus, Brexit und der Globalisierung. „Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ seien die Werte, auf die es jetzt ankomme.

Merkel packt gewissermaßen den Stier bei den Hörnern, startet ihre Rede direkt mit der Flüchtlingspolitik, die ihr das Wahldebakel vom vergangenen Wochenende beschert hat. Es ist nichts Neues, was sie sagt. Aber es kommt darauf an, wie sie es sagt, wie sie es betont: Flüchtlingszahlen seien reduziert, Lage heute sei geordneter als vor einem Jahr, Schutz der EU-Außengrenzen verbessert, künftig mehr Gewicht auf Rückführungen/Abschiebungen legen, innere Sicherheit verbessern. Heißt: Merkel versucht zu erklären und zu werben, stellt Maßnahmen zur Abwehr weiterer Flüchtlinge in den Vordergrund.

Dann geht es um die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. „Wenn wir uns an denen orientieren, die nicht an einer Lösung nicht interessieren, verlieren wir die Richtung“, warnt sie. Die AfD sei nicht nur eine Herausforderung für die CDU, „sondern eine Herausforderung für alle in diesem Haus“.

Die Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge wurde deutlich reduziert, zieht Merkel eine positive Bilanz.

Dann geht es um die Türkei. Das Abkommen der EU mit Ankara sei in beiderlei Interesse. „Es ist wichtig, dass wir die Schlepper bekämpfen.“ Auch mit Ländern wie Ägypten, Tunesien oder Libyen müsse es irgendwann solche Abkommen geben.

Die Situation sei besser als vor einem Jahr. „Aber es ist noch viel zu tun.“ Wichtig sei auch die Rückführung von Flüchtlingen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hätten.

Jetzt ist Angela Merkel an der Reihe. Sie widmet sich sofort der Flüchtlingspolitik, dankt den vielen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. „Wir haben gemeinsam Lösungen gefunden“, bilanziert die Kanzlerin.

„Die drei Koalitionsparteien arbeiten alle auf eigene Rechnung. Das sollte zügig beenden werden“, schließt Bartsch seine Rede ab. Deutschland brauche einen Politikwechsel, dazu seien auch die Linken bereit.

Bartsch hält eine klassische Linken-Rede: Regierung habe sozialen Zusammenhalt nicht im Blick, Kritik an Waffenexporten, Lästern über Große Koalition, obszöner Reichtum in Deutschland. Auf die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern geht er nur sporadisch ein, mit Kritik an der Kanzlerin. Was er natürlich nicht sagt: Dass im Nordosten nicht allein die CDU, sondern vor allem auch die Linke verloren hat - und zwar: an die AfD - das kommt bei Bartsch natürlich nicht so vor. Denn die AfD-Debatte wird auch in seiner Partei mit Härte geführt. Es ist schließlich Bartschs Co-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht, die immer wieder versucht, Themen der AfD zu besetzen, um Wähler zurückzugewinnen.



„Mit dem Flüchtlingsdeal haben Sie sich in Abhängigkeit zu Herrn Erdogan begeben“, wirft Bartsch der Kanzlerin vor. „Ziehen Sie die Soldaten aus der Türkei ab“, fordert er. „Frau Merkel, Ihnen ist der politische Kompass abhanden gekommen.“

Erster Redner ist Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken. „Der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist gefährdet“, wirft er der Regierung vor. „Wollen Sie diese Koalition wirklich zu Ende bringen?“, fragt er Angela Merkel. „Deutschland wird von der Angst regiert.“

Eigentlich geht es heute im Bundestag bei der Generaldebatte um den Haushalt 2017. Aber drei Tage nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern dürfte die Politik von Angela Merkel im Mittelpunkt stehen. Denn ihre CDU erlebte ein Debakel und wurde am Sonntag von der AfD auf den dritten Platz verdrängt. Die Kanzlerin übernahm dafür die Verantwortung. An ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik will sie aber festhalten.