Kanzlerin vor der Bundespressekonferenz Merkels Makel

Die Lage ist für Angela Merkel eigentlich ideal. Die Union führt vor der SPD, die Kanzlerin gibt ein Interview nach dem nächsten, ist dauerpräsent. "Wir sind in einem Prozess", war dann auch ein Lieblingssatz Merkels bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin. "In einem Prozess": Das war bezogen auf Flüchtlinge, Digitalisierung, Europa oder Russland, und sollte unterstreichen, dass Merkel als Politikerin gesehen werden will, die für Kontinuität und Verlässlichkeit steht.

"Wir haben viel zu tun, aber es ist auch schon viel passiert", fasste Merkel sich selbst zusammen, was soviel heißt wie: Ich bin schon echt lange da, aber ich bleibe auch noch eine Weile.

Und was ist mit der anderen Volkspartei und SPD-Herausforderer Martin Schulz? Nie erwähnen würde sie den, bemerkte ein Fragesteller. Merkel entgegnete: "Ich habe extra heute schon einmal Martin Schulz gesagt, damit Sie mir nicht vorwerfen, ihn zu verschweigen." Ein bisschen gemein war das, weil es so klang, als müsse sie vor Schulz sowieso keine Angst haben.

Alles sicher also, alles im Griff? Dass ihre Partei in Umfragen demnächst einbricht, ist wohl unwahrscheinlich. Doch ganz entspannt durch den September gleiten kann Merkel eben auch nicht. Sie muss sich im Endspurt zu unschönen Umständen erklären, die ihr höchstes Gut - ihre Glaubwürdigkeit - durchaus beschädigen können.

So reagierte Merkel auf akute Makel:

Die Kanzlerin fliegt mit Hubschraubern der Bundespolizei zu Wahlkampfauftritten, die CDU bezahlt nur einen kleinen Teil. Macht Merkel Wahlkampf auf Kosten des Steuerzahlers? "Das ist rechtlich möglich, diese Möglichkeit nehme ich in Anspruch", sagte sie und referierte über die Genese im Haushaltsausschuss ("Daran war ich gar nicht beteiligt"). Als Kanzlerin sei sie "immer im Dienst. Es ist notwendig, dass ich schnell irgendwohin zurück kann". Außerdem sei ja schon Gerhard Schröder als SPD-Kanzler in "der selben Situation" gewesen.

Auch woanders überschneiden sich Wahlkampf und Regieren: Mehrere - für gewöhnlich gut bezahlte - Mitarbeiter des Kanzleramts helfen zusätzlich als Minijobber in der CDU-Wahlkampagne aus. Das prüft der Bundesrechnungshof. "Ich begrüße das, wir brauchen in diesen Fragen ja wirklich Klarheit", meinte Merkel und erklärte das Prinzip "der sogenannten 450-Euro-Jobs", die ordnungsgemäß angezeigt wurden. Auch hier stützte sie sich auf den rechtlichen Rahmen - ohne darauf einzugehen, dass so eine Konstellation trotzdem fragwürdig wirken kann.

Beim TV-Duell bestimmten Merkels Leute im Vorfeld die Bedingungen, eine Neugestaltung der Sendung lehnten sie ab. In Zeiten, in denen Politiker und Fernsehsender um Vertrauen ringen, ist das ein problematisches Signal. Ex-ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender sprach im SPIEGEL von "Erpressung". Merkel sagte dazu schlicht: "Es ist guter Stil, dass man über die Modalitäten spricht. Da haben wir bestimmte Vorstellungen gehabt."

Auf alle drei Probleme reagierte Merkel ähnlich: mit technischen, teilweise belanglosen Details und ausführlichen Antworten - und einer Grundgelassenheit.

Ihre Art des Konterns zeigte, dass das Kanzleramt die Kritikpunkte als potenzielle Angriffsflächen ernst nimmt. Merkel steuerte so sachlich wie möglich gegen. Und vermied damit, sich wirklich auf den Kern der Debatte einlassen zu müssen.

Video: Ausschnitte aus Merkels Sommer-Pressekonferenz

Video DPA

Auch hier wich Merkel aus:

Warum eine ostdeutsche Kanzlerin ausgerechnet im Osten angefeindet und ausgebuht wird, darauf wollte Merkel auch auf Nachhaken hin keine Haltung preisgeben. Sie beschrieb lediglich die Lage. "Es gibt einige, die nicht mal bereit sind, zuzuhören. Ich muss das zur Kenntnis nehmen."

Auf ihre vielen Kehrtwenden angesprochen (Mindestlohn, Ehe für alle, Pkw-Maut) versuchte Merkel erst gar nicht, sich zu rechtfertigen. Die Debatte über Rechte für Schwule und Lesben würde nun friedlicher und offener geführt, und bei der Maut, die Merkel noch 2013 ausgeschlossen hatte, seien ihre Bedenken "ausgeräumt". Fertig.

Außenpolitisch riss sie das Dauerthema Russland an und versprach "bessere Kontakte" und "Fortschritte". Wie genau das in einer extrem verfahrenen Lage geschehen soll, ließ Merkel offen.

DPA Angela Merkel in Berlin

Hier positionierte sich Merkel klar:

Die Ex-CDU-Abgeordnete Erika Steinbach wirbt für die AfD, in der Hochphase der Flüchtlingskrise konnte man einige Zitate aus der Union kaum von jenen aus der AfD unterscheiden. Auch deshalb geht Merkel mit einer Botschaft der Abgrenzung zur AfD hausieren und schließt jegliche Zusammenarbeit aus.

Allerdings unterstützte die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt gerade eine AfD-Initiative. "Politisch halte ich das nicht für richtig", sagte Merkel. Die Attacken von AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland gegen die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz ("In Anatolien entsorgen") nannte sie "rassistisch". Merkel distanzierte sich damit deutlich von der AfD. Nach der Wahl, wenn die Rechtspopulisten im Bundestag sitzen könnten, wird sich die Union daran messen lassen müssen.

Die Negativschlagzeilen zweier CDU-Männer kommentierte die Kanzlerin ebenfalls: einen arroganten Tweet ihres Generalsekretärs Peter Tauber ("Ich habe diese Äußerung nicht geteilt") und den Rückzug des Präsidiumsmitglieds Jens Spahn von umstrittenen Firmenanteilen ("Das ist sicherlich ein vernünftiger Schritt").

Der EU warf sie mangelnde Solidarität in der Flüchtlingskrise vor. Die Inhaftierungen von Journalisten und Menschenrechtlern in der Türkei verurteilte sie scharf. Neu sind letztere Positionen nicht, aber Merkel ist hier unverändert klar.

Diese Themen wollte Merkel setzen:

In der Flüchtlingskrise wurde Merkel auch aus den eigenen Reihen vorgeworfen, sie habe keinen Plan. Jetzt will sie den Eindruck festigen, sie ziehe die langen Linien in der Flüchtlingsfrage: Das Elend mildern, Ursachen bekämpfen, Menschen über legale Wege "auch Hoffnung geben". Von der teilweise emotionalen Flüchtlingskanzlerin 2015 war bei ihrem Auftritt kaum etwas übrig. Ein Merkel-Satz, der dafür besonders stand: "Die Fluchtfrage ist eine globale Herausforderung, ein zentrales Gesamtproblem."

Beinahe penetrant streute Merkel das Thema Dieselkrise ein. Dabei hatte sie sich bis vor kurzem noch zurückgehalten und nicht am Dieselgipfel teilgenommen. Jetzt veranstaltet sie einen eigenen Gipfel und wird die Automobilausstellung besuchen. Kurz vor Schluss hat sie Dieselmotoren und Feinstaub als Wahlkampfthema erkannt.

Merkels nächster großer Live-Auftritt ist das TV-Duell am Sonntag. Von der letzten Sendung war ihr Satz "Sie kennen mich" hängengeblieben. Ob sie dieses Mal eine überraschendere Botschaft setzen werde? Merkels Antwort passte zum Rest ihres Auftritts - und ließ viel Raum für neue Fragen: "Das hoffe ich."