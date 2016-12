Neujahrsansprache der Kanzlerin "Unser Staat ist stärker als der Terrorismus"

Demokratie, Rechtsstaat und deutsche Werte - diese Grundprinzipien sind laut Angela Merkel der Gegenentwurf zur hasserfüllten Welt des Terrorismus. In ihrer Neujahrsansprache appellierte die Bundeskanzlerin an alle Bürger, Hass mit Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt zu begegnen.

"Indem wir unserem Leben und unserer Arbeit nachgehen, sagen wir den Terroristen: Sie sind Mörder voller Hass, aber wie wir leben und leben wollen, das bestimmen nicht sie. Wir sind frei, mitmenschlich, offen", heißt es in ihrem vorab veröffentlichten Redetext.

"2016 war ein Jahr schwerer Prüfungen", sagte die CDU-Chefin. Die schwerste Prüfung sei dabei der islamistische Terrorismus. Dass auch Flüchtlinge unter den Terroristen etwa in Würzburg, Ansbach und Berlin waren, sei "besonders bitter und widerwärtig". Der Blick auf das zerbombte Aleppo in Syrien zeige aber, wie wichtig es gewesen sei, dass Deutschland auch 2016 Schutzbedürftigen geholfen habe, in der Bundesrepublik Tritt zu fassen und sich zu integrieren.

Der Staat tue alles, um seinen Bürgern Sicherheit in Freiheit zu gewährleisten: "Und Sie werden stärker sein als der Terrorismus. Wir gemeinsam sind stärker. Unser Staat ist stärker." 2017 werde die Bundesregierung dort, wo politische oder gesetzliche Veränderungen nötig seien, diese schnellstens umsetzen.

Merkel beklagte zugleich "Zerrbilder" zur Europäischen Union und zur parlamentarischen Demokratie. Zwar sei Europa langsam und mühsam. "Aber nein - wir Deutschen sollten uns niemals vorgaukeln lassen, eine glückliche Zukunft könnte je im nationalen Alleingang liegen." Vor der Bundestagswahl werde sie sich "für eine politische Auseinandersetzung einsetzen, bei der wir über vieles leidenschaftlich streiten werden - aber stets wie Demokraten, die nie vergessen, dass es eine Ehre ist, unserer Demokratie und damit den Menschen zu dienen".

Mut mache ihr auch die soziale Marktwirtschaft: "Sie lässt uns Krisen und Veränderungsprozesse besser meistern als jedes andere Wirtschaftssystem auf der Welt." Noch nie hätten so viele Menschen Arbeit wie heute.

"Zusammenhalt, Offenheit, unsere Demokratie und eine starke Wirtschaft, die dem Wohl aller dient: Das ist es, was mich für unsere Zukunft hier in Deutschland auch am Ende eines schweren Jahres zuversichtlich sein lässt", sagte die Kanzlerin in ihrer Ansprache.