Der Bund will mehr Verantwortung bei der Rückführung von Flüchtlingen übernehmen. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag nach einem Gespräch mit der sächsischen CDU-Landtagsfraktion in Dresden an. Das gelte vor allem mit Blick auf die Beschaffung von Pässen. Dies sei etwas, womit man eine Landesregierung nicht allein lassen dürfe. "Gerade Rückführungen sind nach wie vor ein größeres Problem."

Es sei klar, dass sich "das Jahr 2015 nicht wiederholen soll und auch nicht wiederholen wird", sagte Merkel. "Diese Aussage kann ich aus voller Überzeugung treffen." Man habe heute einen ganz anderen Status erreicht. Die Arbeit sei aber alles andere als abgeschlossen.

Nach Merkels Auffassung ist durch die Anzahl der Flüchtlinge in Deutschland auch Vertrauen verloren gegangen, ob der Staat das ordnen und steuern könne. Sie sei sich mit der sächsischen CDU über die Wege dazu in vielen Punkten einig: "Die Frage ist nur, wie schnell kann man bestimmte Dinge durchsetzen. Die Zeit drängt." Merkel sagt auch, die Regierung habe sich nicht genug um "das Schicksal der Flüchtlinge vor Ort" gekümmert. Das bedeute, dass die Entwicklungspolitik an Bedeutung gewinnen werde.

Merkel hatte am Nachmittag zunächst den Werkzeugmaschinen-Produzenten Trumpf Sachsen in Neukirch im Landkreis Bautzen besucht. Danach nahm sie an einer Sitzung der sächsischen Landtagsfraktion teil. Neben der Migration wurde laut Merkel über die Entwicklung im ländlichen Raum, Investitionen in die Infrastruktur und Altersvorsorge gesprochen.

In gut einem Jahr wird in Sachsen gewählt. In einer aktuellen Wahlumfrage liegt die CDU im Land bei 32 Prozent, gefolgt von der AfD mit 24 und den Linken mit 19 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2017 lag die AfD in Sachsen sogar knapp vor der CDU.

DPA Kretschmer und Merkel im Sächsischen Landtag

Merkel sprach Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nun Mut zu. Die CDU müsse deutlich machen, dass sie eine konstruktive Kraft sei: "Wo ein Problem auftritt, wollen wir dieses Problem lösen. Wir werden aber nicht alle Probleme mit einem Mal lösen können." Sachsen stehe unter den Bundesländern gut da. "Vielleicht gerade weil Sie auch so kritisch sind, stehen Sie so gut da."

Kretschmer hatte sich im unionsinternen Asylstreit hinter Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gestellt und stärkere Grenzkontrollen gefordert. Auch die von Seehofer geforderten Ankerzentren befürwortet die sächsische Landesregierung. Das Bundesinnenministerium legte zeitgleich mit Merkels Besuch in Sachsen ein Papier vor, das die Eckpunkte der künftigen Einwanderungspolitik skizziert. Darin heißt es, die Kriterien für die Einwanderung sollten die Qualifikation, das Alter, Sprachkenntnisse, der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzangebots und die Sicherung des Lebensunterhalts sein. Man wolle keine Zuwanderung unqualifizierter Drittstaatsangehöriger.

Zuvor hatte Merkel, die bei früheren Besuchen in dem Bundesland immer wieder angefeindet worden war, für Augenmaß bei Kritik geworben. "Die Kritik hat was Gutes, weil sie uns ja auch unruhig macht", sagte sie in Neukirch. Wichtig sei aber auch, Kritik konstruktiv zu nutzen. Die Gesellschaft müsse ein richtiges Maß finden.

Bei Merkels Ankunft in Dresden hatten sich etwa 300 Demonstranten in Sichtweite des Landtages versammelt und die Kanzlerin unter anderem als "Volksverräterin" beschimpft. Merkel ging am Abend kurz auf die Proteste ein. "Dass es hier in Sachsen eine sehr, sehr kontroverse und zum Teil auch emotionale Stimmung gibt, das weiß ich", sagt sie. "Trotzdem wird das meine Liebe und meine Zuneigung zu Sachsen nicht schmälern."

