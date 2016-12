Videokonferenz mit Merkel "Ich nehme Ihre Kritik zur Kenntnis"

CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstagabend rund eine Stunde lang per Video Fragen von Parteimitgliedern beantwortet. Nach CDU-Angaben beteiligten sich an der im Internet übertragenen Konferenz zeitweise rund 800 Mitglieder. Es ging dabei vor allem um Merkels Flüchtlingspolitik.

Etwa zur Halbzeit kam ein Professor und Parteigänger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis zu Wort. Er gehört zu dem Kreis von Altstipendiaten der CDU-nahen Adenauerstiftung gehört, der kürzlich ein Manifest gegen Merkels Flüchtlingspolitik verfasst hatte. Warum die Kanzlerin nicht endlich zur Kenntnis nehme, dass die Leute nicht Merkels Politik erklärt haben wollten, sondern einen ganz anderen Flüchtlingskurs verlangten, fragte er. Zum ersten Mal im Leben habe er richtig Angst um die Sicherheit und die Zukunft seiner Kinder.

"Ich nehme Ihre Angst ernst und auch Ihre Kritik zur Kenntnis", sagte Merkel. Sie verteidigte erneut ihre Politik seit Beginn der Flüchtlingskrise im vergangenen Jahr: Die Würde der Menschen sei unantastbar, sie habe die Flüchtlinge ja nicht ertrinken lassen können. Es sei nicht zu ändern, ihre Politik sei in der Abwägung richtig gewesen: "Mit dem Dissens müssen wir leben."

"Einfach mal auf Flüchtlinge zugehen"

Kurz danach erschienen sechs Mitglieder des CDU-Kreisverbands Reutlingen auf einmal im kleinen Fenster des Computer-Bildschirms ("Das ist ja fast wie Public Viewing"). Sie fragten Merkel, was sie denn gegen die Angst vieler Deutscher vor Überfremdung tun wolle. Ihr Rat: "Einfach mal auf Flüchtlinge zugehen, damit die Berührungsängste schwinden. Das kann auch den eigenen Horizont erweitern."

Eine junge Frau aus dem Kreisverband Vechta wollte von Merkel wissen, ob die CDU auf einem gutem Weg sei, "was jung, weiblich und bunt" angehe. Leider liege der Altersschnitt in der CDU immer noch über 60, sagte Merkel. Frauen und Junge seien unterrepräsentiert. Aber sie widme dem Thema "sehr große Aufmerksamkeit", was sich schon daran zeige, dass auf dem Parteitag kommende Woche erstmals ein Mitgliederbeauftragter gewählt werde.

Einblick ins Private

Fast zum Schluss wurde der Beitrag der Chefin der CDU in der Sächsischen Schweiz vorgelesen. Sie ließ sich als "großen Fan" Merkels vorstellen und wollte wissen: "Wie halten Sie das durch, diese Ochsentour als Kanzlerin und Parteivorsitzende?"

Erstens mache ihr die Arbeit Freude, auch wenn sie manchmal ja nicht einfach sei. Und "zweitens versuche ich, immer noch ein paar Stunden auch mal Freizeit zu haben und auszuschlafen und was zu kochen". Auf die Frage des Moderators, wie viel Freizeit sie denn eigentlich überhaupt so habe, antwortete Merkel: "Sonnabends hab' ich schon mal 'ne Stunde. Oder zwei."

Nächster Stopp: Jena

Ab kommenden Montag trifft sich die CDU in Essen zu ihrem Bundesparteitag. Vorher standen insgesamt vier Regionalkonferenzen auf dem Plan. Die ersten drei fanden in Neumünster (Schleswig-Holstein), Heidelberg (Baden-Württemberg) und Münster (Nordrhein-Westfalen) statt. Am Freitag wird Merkel in Jena (Thüringen) erwartet. Die Videokonferenz war nun vor allem an diejenigen CDU-Mitglieder gerichtet, die nicht an den Regionalkonferenzen teilnehmen konnten.

Merkel hatte kürzlich erklärt, dass sie erneut als CDU-Vorsitzende kandidieren und ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl 2017 führen will.