Reaktionen zur Kanzlerkandidatur "Angela Merkel ist nicht mehr unschlagbar"

Sie will noch immer: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, 2017 für eine vierte Kanzlerschaft zu kandidieren. Schon jetzt ist sie nach elf Jahren im Amt Europas dienstälteste Regierungschefin. Die ersten politischen Reaktionen:

Merkel werde kandidieren - "und das ist auch gut so", erklärte CDU-Vize Julia Klöckner. "Sie hat uns mit ihrer Gradlinigkeit und Unaufgeregtheit sehr sicher durch die Finanz- und Wirtschaftskrise geführt." Sie schätze den Politikstil der Kanzlerin, so Klöckner weiter: "Nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern diplomatisch und mit Bedacht arbeiten."

Grünen-Politiker Michael Kellner hingegen vermutete einfachere Motive hinter der vierten Kandidatur in Folge:

Eines der dominierenden Themen nach Merkels Erklärung war das Verhältnis zur Schwesterpartei CSU. Trotz der Streitigkeiten über Merkels Flüchtlingspolitik stellte CSU-Chef Horst Seehofer umgehend die Unterstützung seiner Partei in Aussicht. "Es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht", sagte Seehofer. Auf dieser Grundlage werde man nun klären, mit welchen Themen man gemeinsamen in den Wahlkampf gehe - und wo es bei Differenzen bleibe. Seehofer fügte aber hinzu, an der "gemeinsamen Kanzlerkandidatin" könne man ja jetzt nicht ernsthaft zweifeln.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter blieb ungeachtet der gemeinsamen Personalentscheidung in der Union skeptisch. "Ich bin mal sehr gespannt, wie Angela Merkel ihren eigenen Laden zusammenhalten will", sagte Hofreiter dem "Handelsblatt". Die CDU und die Schwesterpartei CSU müssten zunächst einmal ihre politischen Gemeinsamkeiten klären.

Auch SPD-Vize Ralf Stegner sieht Merkels Kandidatur durch den Streit der Unionsparteien belastet. Er sprach im "Tagesspiegel" von einer "Hypothek im Wahlkampf".

AfD-Parteichefin Frauke Petry hingegen zeigte sich im Hinblick auf die demonstrierte Einheit von CSU und CDU enttäuscht:

Neben den Streitigkeiten zwischen den Schwesterparteien begannen die Ersten, sich ihre Chancen auszurechnen: "Die Bundestagswahl ist offen, Angela Merkel ist nicht mehr unschlagbar", erklärte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann .

Der Vorsitzende der Linksfraktion Dietmar Bartsch schrieb auf Twitter:

Die spannende Frage ist, welche Partei #Merkel 2017 zum viertel Mal ins Kanzleramt hievt. @DieLinke sicher nicht! #BTW17 pic.twitter.com/aDUUyWzoBz — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) 20. November 2016

Auch Grünen-Chef Cem Özdemir versprach umgehend eine "harte politische Auseinandersetzung". Seine Partei werde zeigen, "wie wirksamer Klimaschutz und gesellschaftlicher Zusammenhalt funktionieren können", sagte Özdemir der "Rheinischen Post". Es gehe in diesem Wahlkampf aber grundsätzlich darum, "anständig miteinander umzugehen und Polemik und Hetze echte Inhalte entgegenzusetzen".

Der baden-württembergische CDU-Landeschef Thomas Strobl hingegen hält die erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel für ein Zeichen weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. "Die Entscheidung der Bundeskanzlerin ist freilich auch ein gutes Signal hinaus nach Europa und in die Welt", sagte Strobl. "Mit Trump und Putin ist die Lage auf der Weltbühne ziemlich unberechenbar." Merkel hingegen stehe für seriöses Arbeiten, für Vernunft, für stabile Verhältnisse.

Der Generalsekretär der CDU Peter Tauber beließ es bei einer kurzen Botschaft: