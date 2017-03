CDU nach der Saarland-Wahl Und sie können doch noch gewinnen

So eine angenehme Wahlnachlese hat Angela Merkel schon lange nicht mehr erlebt. Etliche Niederlagen und maue Ergebnisse musste sie zuletzt erklären: Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern - die Liste der tristen Montagsauftritte ist lang.

Diesmal ist es anders. Ein fulminanter Sieg mit Symbolkraft, auch wenn es nur um das kleine Saarland ging, schließlich ist es der Start ins Superwahljahr. Kräftig zugelegt, die Vierzigermarke getoppt, die berauschte Schulz-SPD geerdet, eine Ministerpräsidentin bestätigt, die ihr, der Kanzlerin, in ihrem unaufgeregten Regierungsstil sehr ähnlich ist.

"Der Sonntag war erst mal so okay", sagt Merkel im Konrad-Adenauer-Haus, "ein schöner und auch ermutigender Tag." Übersetzt heißt das: maximale Freude. Hinter den verschlossenen Türen des Bundesvorstands sei die Stimmung entsprechend gut gewesen, heißt es von Teilnehmern, die Parteivorsitzende habe gelöst gewirkt wie lange nicht mehr.

Es ist ein Sieg für das Selbstbewusstsein der Partei: Die CDU kann noch gewinnen, und der Schulz-Hype ist erst mal nur ein Hype. Die Parteichefin atmet auf, sie kann sich in ihrer Taktik bestätigt fühlen, nicht schon früh im Jahr das direkte Duell mit ihrem SPD-Herausforderer zu suchen. Jene in der Partei, die bei ihr in den vergangenen Wochen das Feuer vermissten, diesen unbedingten Willen, noch ein viertes Mal Kanzlerin zu werden, werden mit diesem Vorwurf nun noch weniger durchdringen.

Vorerst. Denn so überraschend klar der Erfolg im Südwesten ausgefallen ist - er bedeutet nicht, dass die Bundestagswahl für die Union im Schongang zu gewinnen sein wird. "Das wird nicht reichen", sagt ein CDU-Vorstand, der befürchtet, die Strategen in der Parteizentrale könnten nun glauben, dass es nur die Kanzlerin als Marke braucht, um im September zu gewinnen. (Am Ende des Artikels können Sie über die Sonntagsfrage abstimmen.)

Sicher, Merkel hat allen Grund, erst einmal weiterzumachen wie bisher. Sie wird ihren Amtsbonus voll ausspielen. Regieren mit ruhiger Hand in unruhigen Zeiten, lautet die Devise. Das hat bei Annegret Kramp-Karrenbauer gezogen, so hält es auch Merkel, nur dass ihre Bühne eine viel größere ist. Nato-Gipfel, G7-Gipfel, G20-Heimspiel - bis kurz vor der Wahl wird Merkel die Rolle der Weltstaatsfrau nicht ablegen. Das Ziel: Neben Merkel soll Martin Schulz ziemlich klein aussehen.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Kramp-Karrenbauers Amtsbonus im Saarland ist noch weitaus größer gewesen als der Merkels bundesweit, die Zustimmungswerte der Ministerpräsidentin waren enorm. So gerne die Christdemokraten nun eine bundespolitische Stimmung daraus ableiten - die Situation im Saarland ist eben doch eine besondere.

Und: Der Amtsbonus gilt natürlich auch für SPD-Ministerpräsidenten. Im Mai wird erst in Schleswig-Holstein, dann in Nordrhein-Westfalen gewählt, und die Sozialdemokraten Torsten Albig und Hannelore Kraft haben gute Chancen, ihre Staatskanzleien zu verteidigen. Selbst wenn die CDU nun darauf hofft, dass der Schulz-Effekt sich aus den Umfragen nicht eins zu eins in Wahlergebnisse übersetzen lässt - die nächsten Niederlagen kommen bestimmt. Und die können eine ganz neue Dynamik zur Folge haben.

In der Union denken sie daher auch über weitere Lehren aus der Saar-Wahl nach:

Da sind zum einen die Wahlkampfthemen. Viele Christdemokraten sind sicher: Die Abstimmung im September lässt sich nicht mit Versprechen für den Breitbandausbau oder Steuerentlastungen gewinnen. Sie halten die großen Komplexe Sicherheit und Umgang mit dem Islam für wahlentscheidend - weil sie mehr Emotionen wecken.



Nicht umsonst betont CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn am Montag, dass sich der "klare Kurs" der saarländischen Ministerpräsidentin ausgezahlt habe. "Die Bürger bewegen die Auftritte türkischer Politiker, der Kampf gegen Einbrecher und Terroristen und klare Ansagen bei der Integration", sagt Spahn.



Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, fordert gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Wir sollten auch im Bundestagswahlkampf klare Kante zeigen und die Probleme bei der inneren Sicherheit ansprechen." Die gesamte CDU könne vom Sieg im Saarland profitieren, sagt CDU-Vorstand Carsten Linnemann, "aber nur, wenn wir uns jetzt nicht zurücklehnen, sondern Themen besetzen und unser Profil schärfen".

Zum anderen geht es um die Warnung vor Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün. Am Tag nach der Saar-Wahl ist man sich in der CDU einig: Die Aussicht auf eine mögliche Regierungsbeteiligung der Linken hat die eigene Klientel an die Urnen getrieben. Das soll auch im Bund funktionieren.



Also eine neue Rote-Socken-Kampagne? Merkel fordert die SPD am Montag zwar zur Klärung ihrer Machtoptionen auf, betont aber auch: "Jede Zeit hat ihren eigenen Wahlkampf, wir werden nicht in die Neunzigerjahre zurückgehen."

Rot-rote Schreckgespenster malen, klare Ansagen bei innerer Sicherheit und Integration - bisher sind das nicht unbedingt die herausragenden Eigenschaften der Kanzlerin. Und so beschleichen manchen in der CDU schon am Tag nach der Wahl Zweifel, ob Merkel diese Lehren auch für sich zieht. Die Kanzlerin werde sich nicht mehr ändern, wird gemutmaßt, egal, ob Erfolg oder Niederlage. Aber sie könnte ja ihren Wahlkämpfern etwas mehr Spielraum lassen.

Offen ausgesprochen werden solche Ratschläge am Tag nach dem großen Sieg im kleinen Saarland nicht.