Streit im Wahlkampf Merkel lehnt Quote für E-Autos ab - und erzürnt die SPD

Die SPD hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert, weil sie eine EU-Quote für Elektroautos ablehnt. Es zeige sich, "dass eine Konzeption fehlt und wir isoliert werden", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Europa müsse "Leitmarkt und Leitanbieter für Elektromobilität werden, sonst wird die Automobilindustrie in Deutschland und Europa zweitklassig".

Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erklärte, sie verstehe "die Verzagtheit bei der E-Mobilitätsquote nicht". Anders seien die Klimaschutzziele für 2030 nicht erreichbar. Zudem vergebe Europa die Chance, "führender Markt für eine saubere Zukunftstechnologie zu sein".

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte die Quote im Rahmen eines Fünf-Punkte-Plans vorgeschlagen. Auch die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, unterstützte den Vorstoß.

Kritik am Diesel

Merkel sagte bei einer Wahlkampfrede in Dortmund, sie glaube nicht daran, dass der Vorschlag "schon genau durchdacht" sei. Zunächst müsse in der EU darüber lange verhandelt werden, dann stelle sich die Frage, was zu tun sei, wenn die Quote nicht eingehalten werde.

Die Debatte entwickelt sich vor dem Hintergrund des Dieselskandals in der deutschen Autoindustrie. Mehrere Hersteller hatten in Dieselfahrzeugen eine Software installiert, um Grenzwerte auf dem Papier einzuhalten. Mit der Software erschien der Schadstoffausstoß niedriger als er in Wahrheit ist.

Merkel übte in ihrer Rede erneut scharfe Kritik an der Autoindustrie, lehnte aber Fahrverbote für Dieselautos ab. Es sei "nicht richtig", wenn die Autokäufer als Verlierer aus der Affäre hervorgingen.

Die Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, erklärte Merkels Rede zum "netten Versuch, sich von eigener Mitverantwortung für die Dieselaffäre reinzuwaschen". Merkel habe in ihrer Kanzlerschaft "die Autoindustrie schalten und walten lassen, wie es ihr gefiel, und stets ihre schützende Hand über sie gehalten".

Göring-Eckart forderte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe ein Verbot von Verbrennungsmotoren bis "spätestens 2030". "Man muss ein klares Datum für das Ende des fossilen Verbrennungsmotors setzen", sagte sie.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte indes der "Süddeutschen Zeitung", der Diesel werde als Übergangstechnologie weiterhin gebraucht. Die Politik müsse verschiedene Ziele abwägen und dürfe auch die Industrie nicht aus den Augen verlieren.