Streit über Afghanistan-Abzug Merkel knüpft Bundeswehreinsatz an US-Präsenz

Kanzlerin Angela Merkel hat den deutschen Bundeswehreinsatz in Afghanistan an die weitere Präsenz der US-Truppen in dem Land geknüpft. Das Bundeskabinett habe die Verlängerung des Einsatzes unter der Maßgabe beschlossen, "dass unsere Präsenz und auch die Präsenz der anderen Nationen, die im Norden Afghanistans ihren Dienst tun, auch abhängig sind von dem amerikanischen Engagement", sagte Merkel.

US-Präsident Donald Trump will rund die Hälfte der derzeit in Afghanistan stationierten 14.000 US-Soldaten abziehen. Noch steht dafür aber kein Zeitplan fest. Die Bundesregierung warnte die USA vor einem überhasteten Abzug. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte: "Die Amerikaner wissen, dass es unserer Meinung nach nicht richtig ist, Afghanistan jetzt im Stich zu lassen."

"Wenn sich dort Veränderungen ergeben, werden wir immer wieder überprüfen müssen, ob dann unser Engagement noch nötig ist", sagte Kanzlerin Merkel nun. Das ergebe sich aus den Verpflichtungen, die es innerhalb des Verteidigungsbündnisses Nato gebe. "Das werden wir auch in den laufenden Gesprächen mit den amerikanischen Kollegen deutlich machen."

Kabinett will Friedensprozess in Afghanistan stützen

Nur kurz zuvor hatte das Bundeskabinett eine Verlängerung des Mandats für den Einsatz von bis zu 1300 Soldaten um ein weiteres Jahr beschlossen. Deutschland sei bereit, "auf Wunsch der Konfliktparteien seine guten Dienste zur Ermöglichung eines Friedensprozesses zur Verfügung zu stellen", hieß es in einer Unterrichtung der Bundesregierung an Abgeordnete des Bundestages.

Getty Images Angela Merkel

Die endgültige Entscheidung über die Verlängerung der Teilnahme an der Nato-geführten Mission Resolute Support trifft nun der Bundestag. Im Mittelpunkt stehen die Ausbildung und Beratung afghanischer Sicherheitskräfte.

Die Zentralregierung in Afghanistan kontrolliert derzeit nur etwa die Hälfte des Staatsgebiets, weitere 30 Prozent sind umkämpft. Regelmäßig kommt es zu schweren Anschlägen vor allem gegen die Regierungsarmee und Sicherheitskräfte.

Der Vizechef der Uno-Mission in Afghanistan, Toby Lanzer, warnte unterdessen vor den zahlreichen Herausforderungen nach einem möglichen Friedensschluss in Afghanistan. Es beginne dann etwa der Kampf gegen die Armut in dem Land mit geschätzt 34 Millionen Einwohnern. 54 Prozent der Bevölkerung lebten unter der Armutsgrenze, sagte Lanzer.

Die Uno schätzt, dass heute 13,5 Millionen Menschen in Afghanistan unter akuter Ernährungsunsicherheit leiden. Das bedeute, dass sie mit weniger als einer Mahlzeit pro Tag überleben.