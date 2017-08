Kanzlerin in der Bundespressekonferenz Merkel sieht keine Rechtsstaatlichkeit in der Türkei

"Ich würde gerne bessere Beziehungen zur Türkei haben, aber das ist derzeit nicht möglich": Die Bundeskanzlerin hat bei ihrer Sommerpressekonferenz in Berlin den verschärften Kurs der Bundesregierung gegenüber Ankara verteidigt.

In der Türkei würden zurzeit rechtsstaatliche Prinzipien nicht eingehalten, sagte Angela Merkel. In diesem Zusammenhang nannte sie die Inhaftierung der deutschen Staatsbürger, die aus ihrer Sicht "nicht gerechtfertigt" sei: "Wir haben uns deshalb für eine Neuorientierung in der Türkei-Politik entschieden."

Derzeit sitzen nach Angaben des Auswärtigen Amtes zehn deutsche oder deutsch-türkische Staatsbürger aus politischen Gründen in der Türkei im Gefängnis: Neben dem deutschtürkischen Journalisten Deniz Yücel sind auch der Menschenrechtler Peter Steudtner und die Übersetzerin Mesale Tolu in der Türkei inhaftiert.

Die Bundesregierung hatte im Juli unter anderem die Reisehinweise für die Türkei verschärft. Bei der traditionellen Sommerpressekonferenz stellt sich die Kanzlerin den Fragen der Hauptstadtpresse.