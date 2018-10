+++ Newsblog zur Hessenwahl +++ Merkel: "Das Bild, das die Bundesregierung abgibt, ist inakzeptabel"

13:27 Uhr

Der hessische CDU-Spitzenkandidat Volker Bouffier sagt, Angela Merkel habe eine "starke, noble und richtige Entscheidung" getroffen.

13:25 Uhr

Die CDU-Chefin gibt sich nach 18 Jahren an der Spitze der Christdemokraten kritisch. Dieses Amt auszuführen, sei für sie eine "tägliche Ehre". Zugleich habe sie das "sichere Gefühl", es sei an der Zeit, ein "neues Kapitel aufzuschlagen". Damit verkündet sie ihren Verzicht auf den CDU-Parteivorsitz offiziell.

Sie will zudem nach Ende der laufenden Legislaturperiode nicht erneut für das Amt der Bundeskanzlerin antreten, strebe ab 2021 aber auch keine anderen politischen Ämter mehr an.

13:20 Uhr

"Das Bild, das die Bundesregierung abgibt, ist inakzeptabel", sagt Merkel. Dies habe tiefere Ursachen als kommunikative. Sie monierte die schlechte Arbeitskultur der GroKo.

13:19 Uhr

"Die nackten Zahlen sind überaus enttäuschend, sie sind bitter", sagt CDU-Chefin Angela Merkel nach der Hessenwahl bei ihrer Pressekonferenz im Beisein von Volker Bouffier. Sie räumt ein, dass die Querelen in der GroKo entscheidend zum schlechten Wahlergebnis beigetragen habe. Bundespolitisch sei klar, dass man "einfach zur Tagesordnung übergehen" könne. Mit Blick auf die schlechten Ergebnisse in Bayern und Hessen spricht sie von einer Zäsur.

13:12 Uhr

Die CDU braucht aus Sicht des früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert ein klares Profil. Lammert sagte am Montag nach Parteiberatungen zudem, es gebe ein "bemerkenswertes Interesse" am Parteivorsitz.

Kanzlerin Angela Merkel habe erklärt, sie halte es generell nach wie vor für richtig, dass CDU-Vorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand bleiben sollten. "Deswegen wird das, wenn, eine Ausnahmesituation oder eine Übergangssituation sein, aber sicher nicht eine für die Zukunft alternativ angestrebte Versuchsanordnung."

13:03 Uhr

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat den Rückzug Angela Merkels vom CDU-Parteivorsitz bedauert. "Im Moment ist das Bedauern im Vordergrund", sagte Seehofer. Er und Merkel machten schon seit langer Zeit "fruchtbar" Politik miteinander.

13:01 Uhr

Die CDU muss aus Sicht des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, einen Neuanfang einleiten. Merkel habe in Deutschland viel bewegt, in dieser besonderen Situation sei es aber notwendig, einen "Ruck zu erzeugen, einen neuen Aufbruch", sagte Kretschmer nach parteiinternen Beratungen.

12:56 Uhr

Auch in der SPD rumort es nach der Hessenwahl: Einige Genossen haben den Rücktritt der Parteispitze auf Bundesebene gefordert. Jetzt sei "Schluss mit Beschwichtigungen", heißt es in einer veröffentlichten gemeinsamen Erklärung, die unter anderem von dem Bundestagsabgeordneten Marco Bülow unterzeichnet wurde. Erforderlich sei vielmehr ein "radikaler Neuanfang".

Die Unterzeichner der Erklärung, darunter der frühere Sozialstaatssekretär Rudolf Dreßler und die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, verlangen auch "die schnellstmögliche Einberufung eines SPD-Sonderparteitags", auf dem über den Ausstieg aus der Koalition mit der Union und über die Neuausrichtung der Sozialdemokraten debattiert werden solle. Notwendig seien dabei "der Rücktritt der SPD-Führungsspitze" sowie eine anschließende Urwahl zum Parteivorsitz.

12:50 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nach SPIEGEL-Informationen ebenfalls seine Kandidatur für das Amt des CDU-Bundesvorsitzenden erklärt.

12:45 Uhr

SPD-Chefin Andrea Nahles gab sich mit Blick auf Merkels Schritt zunächst zurückhaltend. "Ich kann momentan nicht den Gremiensitzungen der CDU vorgreifen und möchte das deswegen an dieser Stelle nicht kommentieren", sagte sie.

12:15 Uhr

Natürlich schwirren jetzt allerlei Namen durch den Raum, wer Merkel an der Spitze der CDU beerben will: Nach SPIEGEL-Informationen wird Annegret Kramp-Karrenbauer, bislang Generalsekretärin, im Dezember zur Wahl für den Parteivorsitz antreten. Sie gilt als Favoritin für den Posten.

DPA Friedrich Merz

Auch Friedrich Merz soll sich interessieren, meldet "Bild", das ist aber nicht bestätigt. Außerdem genannt: Armin Laschet, Vorsitzender der Partei in NRW, und Gesundheitsminister Jens Spahn.

11:45 Uhr

Angela Merkel hört nach dieser Wahlperiode als Kanzlerin auf, heißt es aus CDU-Kreisen. Ein Regierungssprecher sagte, dass Merkel bis 2021 als Kanzlerin zur Verfügung stehe. Laut der Deutschen Presse-Agentur will sie nach dem Ende der laufenden Legislaturperiode auch nicht erneut für den Bundestag kandidieren.

Ob sich die Kanzlerin allerdings nach der Aufgabe des CDU-Parteivorsitzes im Dezember im Amt halten kann, ist ungewiss.

11:37 Uhr

Am Vormittag erklärten Andrea Nahles und der hessische Wahlverlierer Thorsten Schäfer Gümbel, die SPD müsse sich nun ernsthaft erneuern. Jetzt stellt Nahles ihren Plan vor, wie es weitergeht: Die SPD-Spitze stellt Forderungen an die GroKo.

Im Entwurf für ein "Diskussionspapier" verlangen Nahles und Generalsekretär Lars Klingbeil von der Union die Umsetzung von fünf Projekten, von der Einführung einer Grundrente bis zu einem Kitagesetz innerhalb der nächsten zwölf Monate. In dem Forderungskatalog stehen auch ein Klimaschutzgesetz, die Umsetzung der Vereinbarung zum Mieterschutz aus dem Koalitionsvertrag und mehrere Neuregelungen im Bereich Arbeitsmarkt. Anschließend soll es eine sozialdemokratische Bestandsaufnahme geben.

"Diese Koalitionsregierung wird nur erfolgreich sein, wenn jetzt die Arbeit an den vereinbarten Zielen im Vordergrund steht", heißt es in dem Papier, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Die Bestandsaufnahme der Regierungsarbeit sei der SPD sehr wichtig. "Wir werden sie in der Partei und Fraktion sehr genau nehmen."

10.13 Uhr

Nach den herben Verlusten ihrer Partei bei der Hessenwahl verzichtet Angela Merkel bei dem anstehenden Parteitag der Christdemokraten in Hamburg auf eine erneute Kandidatur als Bundesparteichefin.