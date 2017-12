Vor Sondierung mit SPD Merkel stellt sich gegen Bürgerversicherung

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das einstimmige Ja der SPD-Spitze zu Sondierungen begrüßt und auf die Bildung einer stabilen Regierung gepocht.

Sie werde die Verhandlungen gemeinsam mit CSU-Chef Horst Seehofer so führen, das die Gespräche Basis für eine stabile Regierung sein könnten, sagte Merkel bei einem Grußwort auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg.

Inhaltlich erteilte Merkel einem Vorhaben der Sozialdemokraten direkt eine Absage. Sie lehnte die Einführung einer sogenannten Bürgerversicherung ab: "Ich glaube nicht, dass das Gesundheitssystem dadurch besser wird, dass wir das einigermaßen funktionierende System der privaten Krankenkassen mit den gesetzlichen Krankenkassen zusammenlegen und dann hoffen, dass dann alles besser wird", sagte die CDU-Chefin: "Das wird nicht klappen, so schön wie der Ausdruck auch ist."

Merkel vertritt damit die Position, für die auch die CSU steht. In einem kurzfristig vorgelegten Dringlichkeitsantrag fordern mehrere Bundestagsabgeordnete der Partei eine kategorische Absage an eine Bürgerversicherung. Dadurch werde - anders als von der SPD behauptet - die Zweiklassenmedizin nicht abgeschafft, vielmehr würde eine Einheitsversicherung zu Qualitätseinbußen führen, "wie die Erfahrungen in anderen europäischen Ländern zeigen", heißt es in dem Antrag.

Die SPD fordert vor den anstehenden Sondierungen mit der Union zur Aufnahme einer neuen Großen Koalition eine Neustrukturierung der Krankenversicherung in Deutschland. Der Punkt dürfte damit zu einem möglicherweise entscheidenden bei den Verhandlungen zwischen Union und SPD werden.

Unabhängig von möglichen Streitpunkten habe Merkel allerdings großen Respekt vor dem Weg, den die SPD nach der Bundestagswahl am 24. September gegangen sei. Die Parteispitze hatte sich zuvor nach langem Ringen einstimmig dafür ausgesprochen, nun doch Sondierungen mit der Union über eine Regierungsbildung aufzunehmen. Das hatte Parteichef Martin Schulz zuvor mehrfach ausgeschlossen. Erst nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche kam die Kehrtwende. Sollten auch die Sondierungen zwischen SPD und Union scheitern, drohen Neuwahlen.

Die Kanzlerin unterstrich, dass eine stabile Regierung in Deutschland auch für internationale Politik von hoher Bedeutung sei: "Europa ist undenkbar ohne ein starkes Deutschland und eine starke deutsch-französische Zusammenarbeit", sagte Merkel. Deswegen sei Stabilität hierzulande auch wichtig, um Probleme in der Weltpolitik anzugehen. Merkel nannte hier zum Beispiel die Isolationspolitik der USA oder die Türkei, die sich von europäischen und demokratischen Werten entfernt habe. "Wir haben eine Riesenverantwortung", sagte sie mit Blick auf die anstehende Regierungsfindung.