Mit ihrer Ankündigung, sich nicht mehr um den Posten an der Parteispitze zu bewerben, hat CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel offenbar auch in der Berliner Parteizentrale für Überraschung gesorgt. CDU-Vize Thomas Strobl sagte im Interview mit den ARD-"Tagesthemen", er habe nichts von ihren Plänen gewusst. Allerdings sei nach den beiden Wahlniederlagen in Bayern und Hessen klar gewesen, dass es ein "Weiter so" nicht geben könne.

Strobl nannte Merkels Schritt souverän, sie habe sehr konsequent gehandelt. Und: Im Augenblick werde ihr in der Partei sehr viel Respekt entgegen gebracht.

Auch EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sieht eigenen Angaben zufolge keinen drohenden Autoritätsverlust für die Kanzlerin: "Ich erwarte das Gegenteil", sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Merkel könne sich nach ihrem Abschied von der Parteispitze "ganz auf das eine Amt" konzentrieren. "Die gesamte Union muss sie dabei unterstützen", sagte Oettinger. "Wir brauchen jetzt eine Kanzlerin, die den Rücken frei hat, gerade für die großen europäischen Aufgaben."

CDU-Politiker fordern Seehofers Rücktritt als CSU-Chef

Lobende Worte über Merkels Entscheidung kamen auch vom saarländischen CDU-Ministerpräsident Tobias Hans - er verband sie zugleich mit Kritik an CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer: "Fakt ist, dass Angela Merkel ein Beispiel gegeben hat, wie man nach einem schlechten Wahlergebnis Verantwortung übernimmt", sagte Hans der "Welt". Dieser Debatte werde sich auch die CSU stellen müssen. "Angela Merkel hat es geschafft, einen selbstbestimmten Abgang als Parteivorsitzende zu gehen, das wünsche ich auch dem Kollegen Horst Seehofer." Den angekündigten Rückzug Merkels bezeichnete Hans als "noblen Schritt".

Der hessische CDU-Landesgruppenchef im Bundestag, Michael Brand, äußerte sich ebenfalls kritisch über Seehofer - er machte ihn für das Wahldesaster der Union in Hessen und Bayern verantwortlich. "Wer sein Ego über die Verantwortung stellt und mehr nach pathologischen als nach politischen Maßstäben agiert, darf sich nicht wundern, wenn Leute sich mit Wut und Entsetzen abwenden", sagte Brand der "Fuldaer Zeitung". Das müsse personelle Konsequenzen haben. Ämter seien kein Privatbesitz.

Horst Seehofer selbst kündigte an, er wolle innerhalb von zwei Wochen seine Vorschläge zur Zukunft der CSU vorlegen. "Ich denke, das wird Ende nächster, allerspätestens übernächste Woche erfolgen", sagte er im Bayerischen Rundfunk. Wie die Lösung auch für ihn persönlich aussehen könnte, ließ Seehofer offen.

Wer folgt auf Merkel?

Offen ist auch die Frage, wer Merkel an der CDU-Spitze nachfolgen wird. Bisher haben CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn ihre Kandidatur angekündigt. Auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz erwägt laut "Bild" und dpa antreten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Armin Laschet hält sich die Entscheidung noch offen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen schloss eine Kandidatur aus. Das werde sie "ganz definitiv nicht" tun, sagte sie am Montagabend im ZDF. Von den Bewerbern erwarte sie "ein Feuerwerk an Vorstellungen, an Ideen, an Konzepten".

Saarlands Ministerpräsident Hans warb in der "Welt" für Kramp-Karrenbauer. "Sie kann Wahlen gewinnen, sie kann die Partei motivieren. Das ist das, was wir brauchen. Außerdem schadet es nichts, wenn es weiterhin einen guten Draht zwischen der Parteizentrale und dem Kanzleramt gibt."

Zu einer möglichen Kandidatur von Merz sagte Hans der Zeitung: "Für Erneuerung steht er nicht wirklich. Wir sollten aber mit allen Bewerbungen vernünftig umgehen."

Unterstützung für Friedrich Merz

Mehr Unterstützung für Merz kam unter anderem von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Christian von Stetten. "Er kann der CDU den Ruck geben, der dringend notwendig ist", sagte der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der "Passauer Neuen Presse". "Er ist der Richtige, um der CDU, ihren Mitgliedern und ihren Anhängern den Stolz zurückzugeben, der in den vergangenen Jahren verloren gegangen ist."

Vom CDU-Wirtschaftsrat hieß es, "es wäre natürlich sehr wünschenswert und zu begrüßen, wenn Friedrich Merz sich als Parteivorsitzender der CDU zur Verfügung stellen würde". Merz habe als Fraktionsvorsitzender immer alle verschiedenen innerparteilichen Positionen gut integriert und dabei insbesondere auch die Interessen der Arbeitnehmer stark berücksichtigt, sagte der Generalsekretär des CDU-nahen Verbandes, Wolfgang Steiger, der Nachrichtenagentur dpa.

Videoanalyse zu Merkels Verzicht auf Parteivorsitz: "Lebensrettend, aber gefährlich"

