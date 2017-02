Türkei-Besuch Merkel mahnt Erdogan zur Einhaltung der Meinungsfreiheit

Zum ersten Mal seit dem vereitelten Putschversuch in der Türkei hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel dort mit dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Dabei mahnte sie die Einhaltung der Meinungsfreiheit und Gewaltenteilung an. "Opposition gehört zu einer Demokratie dazu", sagte Merkel nach einem zweieinhalbstündigen Gespräch mit Erdogan in Ankara.

Sie habe mit Erdogan auch ausführlich über die Pressefreiheit gesprochen, sagte sie. Ein weiteres heikles Thema: Die geplante Verfassungsreform, wonach in der Türkei ab 2019 ein Präsidialsystem eingeführt werden soll - wenn das Referendum dazu im April positiv ausfällt. Erdogan verteidigte die Pläne seiner Regierung: Von einer Aufhebung der Gewaltenteilung, wie von der Opposition befürchtet, könne kein Rede sein, sagte er.

Erdogan betonte außerdem, dass der Besuch Merkels wichtig sei für die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Vor allem in der Terrorbekämpfung seien Zusammenarbeit und "Solidarität" unter Nato-Partnern wichtig. "Wir führen den größten Kampf gegen den 'Islamischen Staat', das gleiche gilt für YPG und für Fetullah Gülen, das sind alles Terrororganisationen. Die Leute verstecken sich in Deutschland", sagte Erdogan.

Zuletzt hatte auch ein SPIEGEL-Bericht, wonach rund 40 türkische Nato-Soldaten nach dem gescheiterten Putschversuch vom vergangenen Sommer in Deutschland Asyl beantragt haben, die Spannung zwischen den beiden Ländern weiter verschärft. Das jetzige Treffen ist die fünfte Türkeireise Merkels innerhalb von eineinhalb Jahren.