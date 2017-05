Merkel nach der NRW-Wahl Der Schampus bleibt im Kühlschrank

Gibt es für einen Christdemokraten nach dieser Wahl überhaupt was zu meckern? Vielleicht, dass man das zweitschlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eingefahren hat? Geschenkt. Der nächste Ministerpräsident heißt Armin Laschet und kommt von der CDU.

Es ist in diesem Superwahljahr der dritte Sieg in Folge: Erst das Saarland überraschend deutlich verteidigt, dann der SPD Schleswig-Holstein abgeluchst - und jetzt auch noch NRW erobert, die Herzkammer der Sozialdemokratie, wie sie so gern genannt wird, weil die Genossen dort seit 1966 mit nur fünfjähriger Unterbrechung regierten. Besser könnte es nicht laufen für die Union wenige Monate vor der Bundestagswahl.

Die Partei strotzt plötzlich wieder vor Selbstbewusstsein. Vor ein paar Wochen sah das noch ganz anders aus: Da wurden CDU und CSU - ohnehin verunsichert vom Streit über die Flüchtlingspolitik - überrascht vom Aufschwung, den Martin Schulz in der vor sich hin darbenden SPD auslöste. Nun hat sich die Dynamik umgekehrt.

Und gerade weil das so ist, spielte Angela Merkel am Tag nach der NRW-Wahl die Spaßbremse. Ziemlich entspannt stand sie zwar da im Berliner Konrad-Adenauer-Haus mit dem Wahlsieger Laschet, sprach von großer Freude. Dann aber betonte sie: "Der Abschnitt der drei Landtagswahlen ist nun vorbei", jetzt beginneeine "neue Phase im Bundestagswahljahr", die "völlig neue Anstrengungen" erfordere.

Merkel bleibt Merkel. Und der Schampus vorerst im Kühlschrank.

Der Aufschwung der letzten Wochen ist der CDU-Chefin womöglich selbst nicht ganz geheuer. So ähnlich ging es der SPD ja auch, aber sie hat sich berauscht am Schulz-Effekt und darüber versäumt, sich für das Tal nach der Welle zu wappnen. Das soll der Union nicht passieren - zumindest will Merkel es verhindern. Schließlich steigt mit dem Lauf in den Ländern ja auch der Erwartungsdruck an sie selbst.

Für die Kanzlerin heißt das: Sie macht erst einmal weiter wie bisher. Ihr Wahlkampf heißt vor allem Regieren. Während ihr Herausforderer sein innenpolitisches Profil zu schärfen versucht, wandelt Merkel auf der großen Bühne. Antrittsbesuch des französischen Präsidenten an diesem Montag, demnächst G7-Gipfel auf Sizilien, Nato-Treffen, G20 in Hamburg, dazu Brexit, Trump, Putin, Erdogan - nicht alles ist ein Vergnügen, aber jeder Termin, jedes Thema sichert ihr eine mediale Präsenz, die sich ein Martin Schulz mühsam erarbeiten muss.

Nebenbei lässt die Kanzlerin ein Wahlprogramm erarbeiten. Dafür hat Merkel ihre Allzweckwaffe Peter Altmaier abgestellt, der in den kommenden Wochen den "Deutschlandplan 2025" formulieren soll. "Nur Person und kein Programm kann ich nicht empfehlen", hatte Merkel schon nach Schleswig-Holstein gesagt. Das war eine Spitze gegen die SPD und zugleich eine Mahnung an die eigene Partei.

Merkel kann sich durch die CDU-Siege in Serie gestärkt fühlen. Aber der Weg bis zum 24. September ist noch lang - und dass ihre Kritiker bis zum Wahltag stillhalten, ist nicht gesagt.

Am Montag schickte sie eine kleine Warnung an die kleine Schwester in München und andere potenzielle Ruhestörer in der eigenen Partei. Es gelte, genauso geschlossen in die Bundestagswahl zu gehen wie in die erfolgreichen Landtagswahlen. Mit anderen Worten: Wenn wir uns streiten, wird das der Wähler nicht goutieren.

Horst Seehofer wird die Botschaft vernommen haben. Zuletzt hat der CSU-Chef sich wieder ganz zahm gegeben. Am kommenden Sonntag will er sich in Berlin mit Merkel treffen, um über die Schwerpunkte des Wahlkampfs zu sprechen. Am Montag kommt die Kanzlerin zu einer Konferenz der Unionsfraktionsvorsitzenden nach München, tags darauf treten Seehofer und Merkel gemeinsam im Bierzelt auf. Man arbeitet weiter an der Wiederannäherung. Allerdings weiß man bei Seehofer nie - sollten die Flüchtlingszahlen im Sommer wieder steigen, könnte der alte Obergrenzenstreit wieder aufbrechen.

Und dann sind da noch die jungen Konservativen wie Präsidiumsmitglied Jens Spahn, JU-Chef Paul Ziemiak oder Carsten Linnemann, Vorsitzender des Wirtschaftsflügels. Immer wieder haben sie sich zuletzt vernehmbar zu Wort gemeldet, etwa mit Forderungen, die Bürger nach der Wahl deutlich stärker steuerlich zu entlasten, als dies Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble bisher in Aussicht stellen. Oder mit dem Ruf, die innere Sicherheit in den Fokus des Wahlkampfs zu rücken.

Merkel dagegen nannte am Montag zuerst Bildung und Forschung sowie Innovation als Wahlkampfthemen, dann erst die Sicherheitspolitik. Und als ein Journalist den Wahlsieger Laschet fragte, warum eigentlich der kritische Spahn so oft als potenzieller Unionskanzler der Zukunft genannt werde, wo doch die jüngsten CDU-Wahlsieger inhaltlich nahe bei Merkel stünden, sah sich die CDU-Chefin zu einer Intervention gezwungen.

"Wir stehen jetzt vor einer Bundestagswahl, wo wir eigentlich eine Kanzlerkandidatin haben", wiegelte Laschet zunächst ab, deswegen sei diese Frage kein Thema. "Nicht mal nur eigentlich", ging Merkel dazwischen. "Sondern ganz real."