CDU-Vorsitz Das sind die potenziellen Merkel-Nachfolger

Beim Parteitag Anfang Dezember will Angela Merkel nach 18 Jahren nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren. Damit zieht die Kanzlerin einen Tag nach der Landtagswahl in Hessen Konsequenzen - Kanzlerin will sie bis 2021 aber bleiben. Doch wer könnte ihr als Parteichefin folgen?

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn haben nach SPIEGEL-Informationen bereits in den Parteigremien ihre Kandidatur angekündigt. Doch auch andere CDU-Politiker gelten als mögliche Parteivorsitzende. Ein Überblick über die potenziellen Merkel-Nachfolger:

Annegret Kramp-Karrenbauer

Getty Images Kramp-Karrenbauer, Merkel

Unter allen Nachfolgekandidaten ist Kramp-Karrenbauer Merkel wohl am nächsten: Die 56-Jährige ist seit Februar CDU-Generalsekretärin - gewählt mit fast 99 Prozent der Stimmen. Die Rechts- und Politikwissenschaftlerin machte zunächst in ihrer Heimat, dem Saarland, Karriere. Dort war sie seit dem Jahr 2000 die erste Innenministerin Deutschlands. Später übernahm sie zunächst das Familien- und dann das Arbeitsministerium. 2011 wurde Kramp-Karrenbauer Ministerpräsidentin einer Jamaika-Koalition - die allerdings bald zerbrach.

Nach den vorgezogenen Neuwahlen vereinbarte Kramp-Karrenbauer eine Koalition mit der SPD und regierte vergleichsweise geräuschlos. Im Mai 2017 wurde sie wiedergewählt. Immer wieder wurde Kramp-Karrenbauer aber auch für einen Sprung in die Bundespolitik gehandelt - der dann Anfang dieses Jahres tatsächlich erfolgte. Nach SPIEGEL-Informationen verkündete sie am Montag noch in der laufenden Sitzung ihre Kandidatur für den Parteivorsitz.

Armin Laschet

DPA Laschet

Auch der NRW-Ministerpräsident gilt als Merkel-Vertrauter. 2005 wurde er in Nordrhein-Westfalen Deutschlands erster deutscher Integrationsminister und machte mit vergleichsweise liberalen Aussagen zur Ausländerpolitik auf sich aufmerksam.

Nach der krachenden Niederlage der CDU bei der vorgezogenen NRW-Wahl im Frühjahr 2012 übernahm Laschet schließlich den Landesvorsitz. Seit dem vergangenen Sommer führt er als Ministerpräsident eine schwarz-gelbe Koalition. Bislang hat er keine Ambitionen für den CDU-Vorsitz bekundet. Als NRW-Ministerpräsident gilt er aber fast schon automatisch als einer der potenziellen Anwärter.

18 Jahre CDU-Chefin - ein Rückblick "Sie tritt nicht mehr an": Die Wahlschlappe der CDU bei der Landtagswahl in Hessen hat auch für die Bundespartei erhebliche Konsequenzen. Angela Merkel kündigt an, nach 18 Jahren an der CDU-Spitze den Parteivorsitz abzugeben. Das teilte sie dem CDU-Präsidium mit. In den vergangenen Jahren betonte Merkel stets, dass Kanzleramt und Parteivorsitz für sie zusammengehörten. Dennoch will sie nun als Kanzlerin weiterregieren, wenngleich beim Parteitag im Dezember ein neuer Parteichef gewählt werden soll. Vermutlich wird es wieder eine Chefin: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer gilt als Favoritin für die Merkel-Nachfolge. An dem Posten interessiert ist offenbar der frühere Chef der Unionsbundestagsfraktion, Friedrich Merz: Gegenüber Vertrauten habe Merz geäußert, er sei bereit, sich dieser Verantwortung zu stellen, berichtete die "Bild"-Zeitung. Voraussetzung sei, dass die Partei das wolle. In jedem Fall wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger Merkels als Parteichefin eine neue Ära einleiten. Ein Rückblick der 18 Jahre mit Angela Merkel: 2000: Es ist das Jahr, in dem Merkel die Führung der CDU übernimmt. Im Februar legt Wolfgang Schäuble Partei- und Fraktionsvorsitz nieder, Merkel - bis dato Generalsekretärin - gilt als unbelastet von der Spendenaffäre in ihrer Partei. Am 10. April wählt sie der Parteitag in Essen zur neuen CDU-Chefin. Sie ist die erste Frau an der Spitze einer deutschen Volkspartei. 2001: Das erste Jahr an der Spitze ist geprägt von Versuchen, die Partei nach der Spendenaffäre zu konsolidieren. Vielen Landesfürsten und anderen alteingesessenen Christdemokraten fällt es schwer, die Frau an der Spitze der Partei zu akzeptieren. Doch Merkel beweist, dass sie sich nicht als Übergangslösung versteht. 2002: Die CDU-Chefin verzichtet zugunsten von Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber auf die Kanzlerkandidatur. Die Wahl im September verliert die Union knapp - doch Merkel geht gestärkt aus der Niederlage Stoibers hervor. Sie übernimmt anschließend auch den Fraktionsvorsitz, gegen den Willen des bisherigen Fraktionschefs Friedrich Merz. 2003: Als Oppositionsführerin festigt Merkel auch intern ihren Führungsanspruch. Beim Leipziger Parteitag schlägt die CDU einen neoliberalen Kurs ein - den sie später wieder korrigieren wird. Das Bild zeigt Merkel mit Alt-Bundespräsident Roman Herzog auf dem Parteitag. 2004: Das Jahr ist geprägt vom Streit mit Unionsfraktionsvize Merz - der sich schließlich entnervt zurückzieht - und bis zu Merkels Rückzug jahrelang einer ihrer größten Kritiker in der CDU wird. Doch Merkel kann auch Erfolge feiern: So verhindert sie bei der Suche nach einem neuen Bundespräsidenten den von vielen in der Partei bevorzugten Schäuble und setzt stattdessen Horst Köhler durch. 2005: Neuer Anlauf zur Macht: Nachdem Gerhard Schröder in NRW eine krachende Niederlage einstecken muss, ruft er Neuwahlen im Bund aus. Diesmal übernimmt Merkel die Kanzlerkandidatur selbst. Bei der Wahl liegt die Union nur knapp vor der SPD, es kommt zur Großen Koalition. Merkel zieht als erste Frau ins Kanzleramt ein. 2006: Die Kanzlerin gewinnt schnell an Ansehen - vor allem auf dem außenpolitischen Parkett. Das Magazin "Forbes" kürt sie erstmals zur mächtigsten Frau der Welt. Am Rande der Fußball-WM, die als Sommermärchen in die Geschichte eingehen wird, trifft sie auch Torhüter Oliver Kahn. 2007: Innenpolitisch vollzieht Merkel eine "Politik der kleinen Schritte". Die große Vision fehlt der Kanzlerin dagegen. Im Sommer nimmt die weltweite Finanzkrise von den USA aus ihren Lauf. Sie wird den politischen Alltag Merkels in der Folge prägen. Das Foto wird im November bei einem Besuch in Afghanistan aufgenommen. 2008: Die Kanzlerin wird zur Krisenmanagerin - national wie international. Waren ihre Umfragewerte zwischenzeitlich abgesackt, vertrauen die Menschen auf die unaufgeregte Art Merkels. In der Partei ist Merkel nun unangefochten, auch wenn es immer wieder Gegrummel über ihre pragmatische Politik gibt. 2009: Die Kanzlerin strebt nach einer zweiten Amtszeit. Die Große Koalition erlaubt keinen konfrontativen Wahlkampf, am Ende verlieren beide Volksparteien. Weil die SPD komplett abstürzt und die FDP ein Rekordergebnis erzielt, reicht es trotzdem für die schwarz-gelbe "Wunschkoalition". Merkel steht im Zenit ihrer Macht. 2010: Die Union verliert die wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die Wahl von Bundespräsident Christian Wulff wird zur Quälerei. Merkel kündigt den "Herbst der Entscheidungen" an: Dazu gehört unter anderem eine Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke - ein Schritt, den die Regierung nach der Tsunami-Katastrophe von Japan und dem GAU von Fukushima wieder rückgängig macht. 2011: Die Finanzkrise wird immer mehr zur Euro-Krise. Dem ersten Rettungspaket für Griechenland aus dem Vorjahr folgen etliche weitere Rettungsmaßnahmen, um die gemeinsame Währung zu stützen. Merkel wird das Gesicht der Sparpolitik, mit der die europaweit gigantische Staatsverschuldung zurückgefahren werden soll. Die Koalition kommt derweil nicht zur Ruhe: Im März muss ihr Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wegen der Plagiatsvorwürfe im Zusammenhang mit seiner Dissertation zurücktreten. 2012: An Merkels Popularität ändern die ständigen Streitereien in der Koalition nichts. Weder der Rücktritt von Bundespräsident Wulff, noch ihr Einknicken bei der Nominierung von Joachim Gauck als dessen Nachfolger oder der von vielen als eiskalt bewertete Rauswurf von Umweltminister Norbert Röttgen können ihr schaden. Die Kanzlerin scheint über der Tagespolitik zu stehen. Und bei der Bewältigung der Krise vertrauen ihr die Menschen. In der CDU wird zwar gerne über die Profillosigkeit der Merkel-Politik genörgelt - wirklich starke Gegenspieler gibt es aber nicht. Merkels Macht ist unangefochten. 2013: Die Enthüllungen von Edward Snowden lösen im Sommer 2013 die NSA-Affäre aus. Auch die Kanzlerin ist betroffen: Der US-Geheimdienst soll jahrelang ihr Telefon abgehört haben. US-Präsident Barack Obama wird bei seinem Besuch in Berlin trotzdem gefeiert. Bei der Bundestagswahl wird die CDU erneut stärkste Kraft, doch eine schwarz-gelbe Koalition ist nicht mehr möglich. Die FDP scheiterte erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik an der Fünfprozenthürde. 2014: Das Jahr steht im Zeichen der Krim-Krise, die sich zu einem Konflikt mit Russland ausweitet. Merkel bezieht erst spät Position, dann aber deutlich: Das internationale Recht werde "mit Füßen getreten". Es ist der vorläufige Strich unter einem Jahr diplomatischer Bemühungen. Einen Erfolg hat die Kanzlerin hingegen in Brasilien zu feiern. Das Foto zeigt sie gemeinsam mit Bundespräsident Joachim Gauck in Rio de Janeiro. Die deutsche Fußballnationalmannschaft gewinnt gegen Argentinien - und wird zum vierten Mal Weltmeister. 2015: "Wir schaffen das" ist Angela Merkels Leitsatz im Jahr 2015. Sie prägt ihn im Zuge der Flüchtlingskrise, die in diesem Jahr Europa und Deutschland erreicht. Das Foto zeigt sie bei einem Selfie mit einem Flüchtling, der in Berlin Asyl beantragt. Während Merkel bei Migranten ob ihrer Hilfsbereitschaft sehr beliebt ist, sinken ihre Popularitätswerte in Deutschland. 2016: Donald Trump wird neuer US-Präsident. Die Bundeskanzlerin verspricht den Deutschen Stabilität - und kündigte an, bei der Bundestagswahl im folgenden Jahr erneut zu kandidieren. Zwischendurch hat Merkel in ihrem elften Jahr auch Zeit für Kaffeekränzchen - hier mit Schauspieler George Clooney und seiner Frau Amal im Kanzleramt. 2017: Bundestagswahl. Nach dem Einzug der AfD in den Bundestag sitzen erstmals auch "Merkel muss weg"-Rufer im Parlament. Doch die Kanzlerin denkt noch nicht ans Aufgeben und schmiedet mit Grünen und FDP an einer Jamaika-Koalition. Daraus wird aber nichts. Nachdem die FDP die Gespräche nach mehreren Wochen verlässt, regiert Merkel in ihrer dritten, nicht mehr ganz so großen, Koalition mit der SPD weiter. 2018: Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen werden für Union und SPD zum Stimmungstest. Alle drei Parteien verlieren, vor allem die Grünen gehen dagegen gestärkt aus dem Wahlherbst hervor. Am Ende hat die hessische CDU für die Fortsetzung von Schwarz-Grün nur noch eine Stimme Mehrheit. Merkel will nach 18 Jahren nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren.

Friedrich Merz

DPA Merz

Kandidiert er? Zumindest die "Bild"-Zeitung spekuliert darauf. Mit Merz würde ein langjähriger Rivale Merkels ihre Nachfolge antreten. Beide erlangten im Jahr 2000 Bekanntheit, als Wolfgang Schäuble nach der CDU-Spendenaffäre seine Ämter abgeben musste. Merkel übernahm den Parteivorsitz , Merz den der Bundestagsfraktion. Lange Zeit galt er als wirtschaftsliberales Aushängeschild der Union - berühmt wurde seine Idee einer Steuererklärung, die auf den Bierdeckel passt. In der Leitkultur-Debatte zeigte er sich betont konservativ.

2002 verdrängte Angela Merkel ihn jedoch vom Fraktionsvorsitz. In den Jahren darauf zog sich Merz zurück und wechselte in die Privatwirtschaft. 2014 berief ihn die CDU in die Parteikommission für Zusammenhalt, sein erstes Parteiamt seit Jahren. Der 62-Jährige ist Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Köln/Bonn und Mitglied einer internationalen Anwaltskanzlei in Düsseldorf. Ob er selbst wirklich kandidieren möchte, ist bislang offen.

Jens Spahn

Getty Images Merkel, Spahn

Auch der Bundesgesundheitsminister gilt als Merkel-Kontrahent. Der 38-jährige Münsterländer ist Hoffnungsträger für viele, die sich eine Verjüngung der CDU wünschen und gleichzeitig auf konservative Positionen setzen. Spahn, der immer wieder mit markigen Sprüchen auffiel, hat in seiner Partei einen rasanten Aufstieg hingelegt. 2002 wurde er als damals jüngster Abgeordneter erstmals direkt in den Bundestag gewählt.

Neben der Gesundheitspolitik hat Spahn auch Erfahrungen in der Finanzpolitik. Schäuble, der selbst lange Zeit als Merkel-Kontrahent galt, machte ihn zeitweise zu seinem Staatssekretär. Ende 2014 gelang Spahn per Kampfkandidatur der Einzug ins CDU-Präsidium. Am Montag erklärte er seine Kandidatur für die Merkel-Nachfolge.

DPA Kanzlerin Merkel mit den CDU-Ministern und Staatssekretären der Bundesregierung

Daniel Günther

DPA Günther

Der 45-Jährige führt seit Juni 2017 eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein. Sein Start in den Wahlkampf hatte einen solchen Ausgang nicht vermuten lassen: Erst ein knappes halbes Jahr vor der Landtagswahl wurde er zum CDU-Vorsitzenden in Schleswig-Holstein gewählt, nachdem der bisherige Anwärter angesichts schlechter Umfragewerte plötzlich seinen Rückzug erklärt hatte.

Gesellschaftspolitisch steht Günther für liberale Positionen. In der Innenpolitik setzt aber auch er eher auf einen harten Kurs. Seine Kandidatur für den Parteivorsitz wäre eine Überraschung.

