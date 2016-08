Umfrage: Nur 42 Prozent wollen vierte Amtszeit Merkels

Die Hälfte der Deutschen lehnt einer Umfrage zufolge eine vierte Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel ab. Gerade mal 42 Prozent der Befragten befürworteten, dass die CDU-Vorsitzende noch einmal als Regierungschefin antritt, lautet das Ergebnis einer Emnid-Umfrage im Auftrag der "Bild am Sonntag".

Unter den Anhängern der Union sprachen sich 70 Prozent für eine weitere Amtszeit Angela Merkels aus, 22 Prozent lehnten sie ab. Für die Erhebung befragten Meinungsforscher am 25. August 501 Menschen. Damit haben sich Merkels Sympathiewerte dem Bericht zufolge leicht verschlechtert. Im vergangenen November hätten noch 45 Prozent der Befragten eine weitere Amtszeit befürwortet, 48 Prozent lehnten sie ab.

Angela Merkel indes will ihre Entscheidung, als Kanzlerkandidatin der Union in die Bundestagswahl im kommenden Jahr zu ziehen, voraussichtlich erst im Frühjahr 2017 bekannt geben. Die Verschiebung sei notwendig, weil CSU-Chef Horst Seehofer erst dann entscheiden will, ob seine Partei Merkel wieder unterstützt, heißt es in CDU-Kreisen. Es ist das zweite Mal, dass Merkel die Verkündung ihrer Pläne verschieben muss.

Eigentlich hätte die Sache längst erledigt sein sollen. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass Merkel schon im vergangenen Frühjahr ihre Absichten erklärt hätte. Doch dann kamen die Flüchtlingskrise und der heftige Streit mit der CSU. Die Kanzlerin entschied, bis zum Herbst zu warten. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)